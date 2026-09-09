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Assembleia Legislativa do Paraná lamenta falecimento de ex-deputado Gernote Kirinus

Parlamentar por três mandatos e ex-1º secretário da Casa faleceu na terça-feira (8), em Curitiba

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
09/09/2026 às 14h01
Assembleia Legislativa do Paraná lamenta falecimento de ex-deputado Gernote Kirinus
Foto: Arte: Diretoria de Comunicação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná lamenta o falecimento do ex-deputado Gernote Gilberto Kirinus, aos 78 anos, ocorrido na terça-feira (8). O ex-parlamentar, que era pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Nascido em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, Kirinus mudou-se para o Paraná em 1975, assumindo o pastorado da IECLB no então distrito de Entre Rios do Oeste, na época pertencente ao município de Marechal Cândido Rondon.

Ligado às causas sociais dos camponeses da região Oeste do estado, Kirinus foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1979, permanecendo na Casa de Leis por três mandatos consecutivos, até 1990. Nesse período, ocupou a 1ª Secretaria da Assembleia Legislativa do Paraná, em 1983. 

Também participou da Assembleia Estadual Constituinte de 1989, sendo relator da Comissão da Organização do Estado e dos Municípios e um dos parlamentares que participaram da elaboração e promulgação da Constituição do Estado do Paraná.

O corpo está sendo velado na Capela Vaticano, na Sala Esmeralda, também na capital. O ato de cremação foi agendado para esta quarta-feira (9), às 16h30, no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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