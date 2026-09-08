TV Assembleia: Arte & Cultura aborda atuação do Coletivo Marianas no incentivo à literatura produzida por mulheres

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A literatura produzida por mulheres e a potência terapêutica e transformadora da escrita são temas da edição desta sexta-feira (4) do programa Arte & Cultura, da TV Assembleia. A atração recebe a escritora e editora Melissa Reinehr, que integra o Coletivo Marianas. O bate-papo com a jornalista Marcele Antonio vai ao ar às 13h, com reprise às 18h. O conteúdo também pode ser conferido no canal da emissora no YouTube.

Criado em Curitiba por Andréia Carvalho Gavita, o Coletivo Marianas nasceu em 2014. “Ela estava vendo a ausência das mulheres nos espaços de destaque, apenas escrevendo e publicando”, conta Melissa. A iniciativa surgiu com o objetivo de preencher essa lacuna, estimulando as mulheres a ocuparem esses locais de visibilidade e se envolverem no mercado editorial. “Frequentamos e lotamos os eventos e lançamentos umas das outras. É um movimento nutridor, de reconhecimento e incentivo para dizer: o que você está escrevendo me interessa. Essa sua história é a minha história”.

A atuação do grupo inclui ainda a publicação de livros impressos e e-books, em que todas as etapas do processo editorial – revisão, ilustração etc. – são realizadas por mulheres. De acordo com a entrevistada, são mais de 90 lançamentos mensais promovidos pelo grupo. “Não faltam mulheres competentes nas mais variadas áreas do ecossistema editorial. Por que não termos essa sororidade, essa busca ativa por profissionais mulheres que supram essa demanda? É um posicionamento bem político de dizer: ‘vamos lá, mulherada, vamos fazer acontecer, brilhar, produzir, ilustrar, escrever e se ver e se ler’”, reflete.

Com mais de uma década de história, o Coletivo Marianas reúne mais de 150 artistas e tem um escopo de atuação que vai além da capital paranaense. Melissa relembra um pouco dessa trajetória, durante a qual a iniciativa promove e marca presença em eventos periódicos e pontuais, que incluem rodas de poesia, encontros de narrativa, oficinas, participação em feiras, entre outros. Em 2024, a iniciativa foi certificada como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura.

Melissa Reinehr compartilha com o Arte & Cultura sua experiência de ingresso no Coletivo Marianas e de que maneira essa experiência a auxiliou a tomar confiança e reconhecer o valor das suas criações. “Foi o meu momento de dizer ‘eu sou escritora’. De olhar para os meus escritos e dizer ‘eu posso falar’, de olhar para a minha produção editorial e parar de falar ‘ah, eu faço livros’. Não, eu sou escritora. Eu posso encher o peito e dizer: ‘estou aqui, eu existo, e é bom’”, afirma.

Ao compartilhar sua experiência com outras escritoras e ao se envolver com as histórias das demais, Melissa aponta um processo catártico. “É um movimento de incentivar as mulheres a olhar para a sua história e começar a separar o joio do trigo, o ouro do cascalho”, destaca. “Você vai se incluindo no ecossistema de formas variadas. E uma delas é a terapêutica, de pegar a mulher pela mão e dizer ‘vai, você pode’. E aí vamos encarar juntas.” “O que está tirando sua segurança, sua autonomia? O que está bloqueando a sua sensibilidade e a sua capacidade de pensar em liberdade?”.

“Quando a gente enxerga as questões, as discute e troca ideia, cria alternativas. O ambiente artístico traz visões inesperadas, traz soluções. Acho que a arte tem esse aspecto terapêutico, de fato, para abrir as nossas cabeças”. O programa é também uma oportunidade para conhecer algumas das obras produzidas no âmbito do Coletivo Marianas e o projeto artístico de Reinehr.

Onde assistir

O programa é exibido às sextas-feiras, às 13h, na TV Assembleia, no Canal 10.2. A entrevista pode ser conferida no canal da TV Assembleia do Paraná no YouTube, a partir do mesmo horário. A cada semana, a atração recebe grupos folclóricos, coreógrafos, maestros, diretores de museus, artistas plásticos, diretores e produtores de teatro, escritores e poetas para um bate-papo descontraído sobre o mundo das artes.