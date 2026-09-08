Prefeito Luiz Eduardo anuncia R$ 4,3 milhões para pavimentação de 27 ruas em Pinhalão

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PINHALÃO - O prefeito Luiz Eduardo Vanzelli, da cidade de Pinhalão, anunciou um investimento de R$ 4,3 milhões para a pavimentação asfáltica de 27 ruas do município. As obras serão executadas com recursos do Governo do Estado e vão atender cinco bairros e sete ruas do centro da cidade. O anúncio foi feito nesta terça-feira (08).

De acordo com o prefeito, o convênio para execução do projeto já foi assinado, o processo licitatório concluído e a empresa responsável pelas obras contratada. O investimento total previsto é de R$ 4,308 milhões.

“Mais asfalto para Pinhalão, e dessa vez é asfalto urbano. Assinamos mais um grande convênio, já realizamos a licitação e contratamos a empresa que vai realizar a obra. É mais um avanço para nossa cidade, e nossa intenção é continuar trazendo novos investimentos”, destacou o prefeito.

O maior número de vias contempladas está no Conjunto Maria Felício Beneti. Serão pavimentadas as ruas Air Magalhães das Neves, Helena Fadel Nicolau, Floripes Maria Teixeira, Samuel Choaire M. S., Anita Barbosa Machado, Dirceu Conde Sanches, Ana Dias da Silva Lemes e Catarina Miguel Jorge.

Na Vila Guarani, o projeto contempla as ruas Carlos Barth e Horácio Ribeiro. Já na Vila Pinheiro, a obra será realizada na Rua Benedito Alves de Azevedo. A Vila Angélica terá pavimentação nas ruas José Fraiz, João Sebastião Guedes, Miguel Abraão e Maria Luiza Nunes.

No Centro, estão previstas intervenções nas ruas João Bordin, Vitorino da Silva, Manoel Nogueira, Artur Bernardes, Getúlio Vargas, Frutuoso Pereira D. e Arnaldo Wahl. Completam a relação as ruas Leoni Tonani, Adilson Michelato Farias, Abílio de Oliveira e Silva e Professora Keller Cristina Terezinha, localizadas na Vila Oliveira.

Ao anunciar o investimento, Vanzelli também afirmou que a administração municipal pretende ampliar a pavimentação para as demais vias urbanas que ainda não foram incluídas nesta etapa.

“Se a sua ainda não foi contemplada, fique tranquilo, pois nós já fizemos os projetos de todas as ruas e já estão em análise junto ao Governo do Estado”, afirmou Luiz Eduardo.

A nova etapa soma-se aos investimentos viabilizados por meio da parceria entre o município e o Governo do Paraná para obras de infraestrutura em Pinhalão.