Polícia registra eleitores fazendo boca de urna em Arapoti e Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Sengés e Arapoti estão entre as cidades que registraram ocorrências relacionadas às Eleições 2026 neste domingo (4). De acordo com balanço da Operação Eleições 2026, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP), os casos estão relacionados à prática de boca de urna.

Em Arapoti, foram contabilizadas duas ocorrências de boca de urna durante o domingo. O município também aparece entre as cidades onde houve apreensão de materiais de campanha pelas forças de segurança.

A cidade já havia registrado uma ocorrência relacionada às eleições no sábado (3), antes da abertura das urnas. Na ocasião, o caso foi classificado como propaganda eleitoral irregular.

Sengés também entrou no balanço divulgado pela SESP neste domingo. No município, houve registro de uma ocorrência relacionada à boca de urna.

Até as 13h10, o balanço não apontava detenções relacionadas aos casos registrados em Sengés e Arapoti.

Norte Pioneiro também tem ocorrência em Bandeirantes

Além de Sengés e Arapoti, Bandeirantes também aparece no levantamento da Secretaria da Segurança Pública entre os municípios do Norte Pioneiro com registros relacionados às eleições.

Na cidade, houve ocorrência de propaganda eleitoral irregular. Bandeirantes também está entre os municípios onde materiais de campanha foram apreendidos pelas forças de segurança.

Somadas as apreensões realizadas em Arapoti, Bandeirantes e Colombo, foram recolhidas 117 unidades de materiais de campanha.

No Paraná, a boca de urna aparece entre os principais problemas registrados durante o primeiro turno. Além de Arapoti e Sengés, houve casos em Nova Londrina, Colombo, Marumbi, Santa Tereza do Oeste, Sulina, Lapa, Campina Grande do Sul, Missal, Cianorte e Pinhais.

Colombo concentrava o maior número, com cinco ocorrências. Arapoti e Nova Londrina apareciam na sequência, com dois casos cada.

Paraná chega a 27 ocorrências

Em todo o estado, a Operação Eleições 2026 contabilizava 27 ocorrências até as 13h10 deste domingo. Desse total, 26 foram registradas durante o dia de votação e uma ocorreu no sábado.

Três pessoas haviam sido detidas até o horário do levantamento. As detenções ocorreram em Marumbi, Toledo e Bom Sucesso. Nenhuma delas, portanto, foi registrada nas cidades da região destacadas no balanço.

Entre outros casos contabilizados no Paraná está uma ocorrência de compra de votos em Sertanópolis. Em Toledo, houve desobediência classificada como crime cometido em seção eleitoral, enquanto Foz do Iguaçu registrou uma situação de desordem que prejudicou os trabalhos eleitorais.

Os números cresceram rapidamente ao longo da manhã. Às 11h10, o primeiro balanço da SESP contabilizava cinco ocorrências. Duas horas depois, às 13h10, o total havia subido para 27.

Operação mobiliza mais de 9 mil agentes

A Operação Eleições 2026 conta com 9.447 integrantes das forças de segurança e 2.493 viaturas distribuídas pelos 399 municípios paranaenses.

O trabalho é coordenado pela Secretaria da Segurança Pública a partir do Centro de Integração de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba, responsável pelo acompanhamento das ocorrências relacionadas ao processo eleitoral.

O balanço é parcial e os números seguem sendo atualizados durante o domingo de votação.

Com informações de Gazeta do Paraná e Banda B.