Urnas fechadas: começa a apuração das eleições no Paraná; acompanhe na Folha

As urnas estão fechadas. Terminou às 17h deste domingo (4) a votação das Eleições 2026 e começa agora a apuração dos votos no Paraná.

A partir deste momento, a Folha acompanha a atualização dos resultados e traz aos leitores os principais números da eleição no Estado, com atenção especial aos candidatos do Paraná e ao desempenho nas cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais.

Uma das principais atenções está voltada para a disputa pelo Governo do Paraná. Os primeiros números começarão a indicar quem lidera a corrida pelo Palácio Iguaçu e quais candidatos poderão avançar ao segundo turno.

A Folha também acompanha a disputa pelo Senado, além da votação dos candidatos a deputado federal e deputado estadual, mostrando quem aparece entre os mais votados e como os municípios da região estão votando.

Apuração começa agora

Com o encerramento da votação, os dados passam a ser totalizados pela Justiça Eleitoral e atualizados ao longo da apuração.

Durante toda a noite, a Folha publicará as principais informações conforme os números avançarem: percentual de urnas apuradas, candidatos mais votados, definição do segundo turno, eleitos e desempenho dos candidatos nas cidades da região.

Também vamos mostrar como votaram os municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais e quem recebeu mais votos em cada cidade.

A cobertura continua a partir de agora. Acompanhe o portal e as redes sociais da Folha Extra. Os números serão atualizados ao longo da apuração, com informações sobre a disputa pelo Governo do Paraná, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.