Norte Pioneiro segue em alerta de perigo para tempestades até a noite de segunda-feira

Redação - Marcelo Aguiar

PREVISÃO DO TEMPO - O Norte Pioneiro do Paraná permanece sob alerta de perigo para tempestades entre este domingo (4) e a segunda-feira (5). Os avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indicam possibilidade de chuva intensa, ventos de até 100 km/h e queda de granizo em diferentes pontos da região. O cenário ocorre durante a passagem de um sistema frontal que aumenta a instabilidade sobre o Paraná.

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Para este domingo, o aviso de tempestade com grau de severidade “Perigo” teve início às 10h13 e permanece válido até as 23h59. A previsão aponta acumulados de 50 a 100 milímetros de chuva ao longo do dia, com possibilidade de volumes entre 30 e 60 milímetros em uma hora. Também são previstas rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e ocorrência de granizo.

Entre os riscos associados ao fenômeno estão quedas de árvores, danos em plantações, interrupções no fornecimento de energia elétrica e alagamentos. O Norte Pioneiro está incluído entre as áreas afetadas pelo aviso do INMET, que também abrange outras regiões do Paraná e estados vizinhos.

A instabilidade já provocou temporais em diferentes regiões do Paraná durante a manhã. Segundo o Simepar, uma linha de tempestades bem organizada avançou pelo Estado, enquanto estações meteorológicas registraram rajadas muito fortes em áreas atingidas pelo sistema frontal. Em Nova Prata do Iguaçu, no Sudoeste, uma rajada chegou a 140,4 km/h, enquanto Laranjeiras do Sul registrou 124,2 km/h.

No Norte Pioneiro, as condições permanecem favoráveis à formação de novas áreas de chuva e tempestades. A previsão varia de acordo com o município, mas indica possibilidade de precipitações ao longo deste domingo e também na segunda-feira. Em Joaquim Távora, por exemplo, o Simepar aponta 98% de probabilidade de chuva para os dois dias, com acumulado estimado em 18,4 milímetros neste domingo e 8,8 milímetros na segunda-feira.

Para segunda-feira (5), o INMET mantém outro aviso de tempestade classificado como “Perigo”, válido durante todo o dia. A previsão repete a possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros no acumulado diário, além de ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. O aviso inclui novamente o Norte Pioneiro entre as áreas de risco.

Durante a ocorrência de rajadas, a orientação é evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O INMET também recomenda, se possível, desligar aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia durante tempestades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.