Jovem leva choque elétrico enquanto estendia roupas e morre no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

PINHALÃO - Uma jovem de 18 anos morreu vítima de um acidente doméstico após levar uma descarga elétrica enquanto estendia roupas. A situação foi registrada na manhã da última quinta-feira (01) no município de Pinhalão, no Norte Pioneiro, e um fio descascado teria causado a tragédia. As informações são do G1 Paraná.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento a uma jovem que teria sido vítima de uma descarga elétrica. Os socorristas estiveram no local e prestaram os primeiros socorros a vítima que chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu e morreu antes de chegar a unidade de saúde.

Em contato com testemunhas, a equipe policial foi informada que a jovem identificada como Paola Azevedo teria utilizado uma extensão com um fio descascado para ligar a máquina de lavar roupas e, enquanto estendia as roupas, acabou pisando no fio e sofreu uma descarga elétrica.

O corpo da vítima foi velado e sepultado no cemitério de Pinhalão.

A equipe da Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas e circunstâncias da morte.