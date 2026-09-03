Governo realiza recape asfáltico na PR-272 em trecho urbano de Pinhalão

Redação - Folha Extra

PINHALÃO - O Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), iniciou nesta semana as obras de recuperação da PR-272 no trecho que atravessa o município de Pinhalão, no Norte Pioneiro. Os serviços são executados por empresa contratada pelo órgão estadual e contam com acompanhamento técnico e fiscalização do departamento.

Continua após a publicidade

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Pinhalão, a intervenção contempla a recuperação completa da pavimentação no trecho urbano da rodovia. As equipes já atuam na execução dos trabalhos, que visam melhorar as condições de trafegabilidade para motoristas e demais usuários da via.

Entre os serviços previstos está a aplicação de uma nova camada de asfalto sobre o pavimento existente. A medida busca corrigir desgastes registrados na pista ao longo do tempo, eliminando irregularidades e buracos presentes em alguns pontos do trecho.

A PR-272 é uma das principais vias de ligação da região e recebe diariamente fluxo de veículos leves, caminhões e ônibus. Com a execução das obras, o tráfego no local passa a exigir atenção redobrada dos condutores devido à presença de máquinas, trabalhadores e possíveis alterações temporárias na circulação.

Continua após a publicidade

Além da recuperação do pavimento, o projeto também prevê a implantação de nova sinalização horizontal. A pintura das faixas de rolamento e demais marcações será realizada após a conclusão das etapas de recape, contribuindo para a organização do trânsito e a orientação dos usuários da rodovia.

As melhorias são realizadas sob responsabilidade do DER, órgão vinculado ao Governo do Estado e responsável pela manutenção da malha rodoviária estadual. O trabalho integra ações de conservação e recuperação de estradas em diferentes regiões do Paraná.

Durante a execução dos serviços, a recomendação é para que os motoristas respeitem a sinalização temporária implantada no trecho, reduzam a velocidade e mantenham atenção às orientações das equipes que atuam na obra. A intervenção ocorre no perímetro urbano de Pinhalão e segue cronograma definido pela empresa responsável e pelo DER.