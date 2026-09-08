Municípios da região celebram 7 de Setembro com desfiles, fanfarras e apresentações culturais

Redação - Folha Extra

INDEPENDÊNCIA - O feriado de 7 de Setembro levou moradores às ruas de municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais para acompanhar as celebrações da Independência do Brasil. Em Arapoti, Jaguariaíva, Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio, a programação reuniu estudantes, professores, forças de segurança, entidades, grupos culturais e representantes da comunidade em momentos marcados por desfiles cívicos, apresentações musicais e manifestações de patriotismo.

Em Arapoti, o desfile foi realizado na manhã de segunda-feira (7), em frente à Prefeitura Municipal, tendo como tema “Personagens Históricos da Independência do Brasil”. A programação contou com a participação de escolas, alunos e professores, além de apresentações culturais e musicais. Danças, bandas, corais e outras manifestações artísticas fizeram parte do evento, que também teve hasteamento das bandeiras.

Um dos momentos da programação foi a participação de uma cavalgada, que integrou o desfile e levou às ruas uma representação ligada às tradições do município. As apresentações abordaram diferentes personagens e aspectos relacionados à história brasileira, com participação de instituições, grupos e entidades locais.

Em Jaguariaíva, o Desfile Cívico da Independência do Brasil foi realizado nas avenidas Antônio Cunha e Conde Francisco Matarazzo. A programação reuniu famílias, estudantes, escolas, entidades, servidores, empresas e moradores que acompanharam o desfile pelas ruas da cidade.

Após as celebrações, o prefeito Juca Sloboda destacou a participação da comunidade durante a Semana da Pátria. “O que vivemos nos últimos dias foi muito mais do que um desfile. Foi a nossa cidade reunida, famílias nas ruas, escolas, entidades, servidores, empresas e tantos jaguariaivenses mostrando, juntos, o amor pela nossa Pátria e o orgulho de fazer parte da nossa história”, disse o prefeito.

Em Wenceslau Braz, a celebração do Dia da Independência também foi marcada por um momento cívico e pela participação da comunidade. A programação contou com apresentações do Colégio Cívico-Militar e da Fanfarra Municipal, que contribuíram para o clima de patriotismo e deram destaque à cerimônia realizada no município.

A programação em Wenceslau Braz também reforçou o sentimento de união entre os moradores e a valorização da história, da cidadania e dos símbolos nacionais. A presença da população marcou as atividades realizadas durante o 7 de Setembro.

Em Santo Antônio da Platina, as atividades começaram com uma solenidade em frente à Prefeitura Municipal, às 8h05. O momento teve participação de representantes das forças de segurança, autoridades municipais e integrantes da comunidade. O hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e do município foi acompanhado pela execução do Hino Nacional Brasileiro.

Participaram da solenidade integrantes do Tiro de Guerra 05-004, militares do Corpo de Bombeiros, aspirantes da Polícia Militar, atiradores do 19º Batalhão de Polícia Militar e ex-atiradores do ano de 1979. Após a cerimônia, o público acompanhou o tradicional desfile pela Avenida Oliveira Motta, com participação de escolas, forças de segurança, entidades e diferentes segmentos da comunidade.

Em Cornélio Procópio, as comemorações também reuniram milhares de pessoas. O desfile oficial contou com a participação de escolas, corporações militares, empresas, clubes de serviços e representantes da sociedade civil organizada. A programação também chegou ao Distrito de Congonhas, onde moradores acompanharam um desfile e apresentações na quadra de esportes Santa Ana.

Com diferentes formatos e atrações, as celebrações realizadas nos cinco municípios movimentaram as ruas no feriado e reuniram moradores em torno de apresentações culturais, fanfarras, cerimônias cívicas e homenagens à Independência do Brasil.