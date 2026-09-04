Dono de ferro-velho é preso com 500kg de cabos com suspeita de furto no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A operação estadual de combate à receptação e à comercialização de fios e cabos furtados terminou com um homem preso e cerca de 500 quilos de fios de cobre e alumínio sem procedência localizada em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O resultado da fiscalização realizada nesta quinta-feira (3) foi divulgado após a mobilização das forças de segurança em diferentes cidades do Paraná.

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A prisão aconteceu durante uma fiscalização realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com auditores da Receita Estadual, em um estabelecimento de compra e venda de sucatas localizado na Vila Ribeiro.

Segundo a Polícia Civil, durante a vistoria, as equipes encontraram aproximadamente 500 quilos de fios de cobre e alumínio que não possuíam procedência registrada, além de irregularidades administrativas.

Diante da situação encontrada, o proprietário do estabelecimento, um homem de 27 anos, foi preso em flagrante por suspeita de receptação qualificada.

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Após os procedimentos, ele foi encaminhado à Cadeia Pública e permanece à disposição da Justiça.

Operação passou por quatro cidades do Norte Pioneiro

A prisão em Santo Antônio da Platina aconteceu durante a grande operação integrada realizada simultaneamente em 126 pontos de 36 municípios do Paraná.

A mobilização reuniu Polícia Civil, Polícia Militar e Receita Estadual com o objetivo de combater a receptação e a comercialização de fios e cabos de cobre furtados, atingindo estabelecimentos e locais que podem fazer parte da cadeia de circulação desses materiais.

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No Norte Pioneiro, além de Santo Antônio da Platina, a operação teve ações em Wenceslau Braz, Jacarezinho e Cornélio Procópio.

Em Wenceslau Braz, conforme apurado pela Folha, foram realizadas fiscalizações em imóveis localizados em áreas rurais, na Vila Verde e na Vila Toyoki. Não houve prisões no município.

Já os resultados específicos das fiscalizações realizadas em Jacarezinho e Cornélio Procópio ainda não haviam sido informados até a última atualização.

A operação faz parte de uma estratégia para atingir não apenas os autores dos furtos, mas também a cadeia responsável pela receptação e comercialização dos materiais. A receptação qualificada, crime pelo qual o homem de 27 anos foi preso em flagrante em Santo Antônio da Platina, prevê pena de três a oito anos de reclusão e multa.