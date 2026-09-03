Conversa Saudável debate nutrição esportiva e os exageros na busca pelo corpo ideal

O nutricionista Rafael Kenji fala sobre proteína, carboidratos, suplementos e riscos de dietas restritivas.

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
03/09/2026 às 11h37 Atualizada em 03/09/2026 às 13h28
Conversa Saudável debate nutrição esportiva e os exageros na busca pelo corpo ideal
Foto: Arte: TV Assembleia

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A busca por uma vida mais saudável e por um corpo em forma tem levado cada vez mais pessoas às academias e à prática de atividades físicas. Mas, junto com esse movimento, também crescem as dúvidas sobre alimentação, suplementação e as melhores estratégias para alcançar resultados sem comprometer a saúde.

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Esses foram alguns dos temas discutidos no Conversa Saudável, da TV Assembleia, que recebeu o nutricionista esportivo Rafael Kenji. Na entrevista, o especialista falou sobre a relação entre alimentação e exercício físico e chamou a atenção para os exageros que podem acompanhar a busca pelo chamado "corpo ideal".

Um dos pontos destacados foi a crescente valorização da proteína na alimentação. Segundo Kenji, a preocupação excessiva com o nutriente pode fazer com que outros alimentos importantes sejam deixados de lado. "Eu acredito que saber montar um prato numa composição ideal, numa quantidade de fibra, em escolhas, em variedades é muito melhor do que apenas a gente focar na proteína", afirmou.

O nutricionista também falou sobre a demonização dos carboidratos, lembrando que alimentos como arroz, mandioca, aveia e frutas não devem ser confundidos com produtos ultraprocessados. Para quem pratica exercícios mais intensos, o nutriente tem papel importante no fornecimento de energia.

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Outro alerta foi para as dietas muito restritivas. Para Kenji, mudanças sustentáveis dependem menos de proibições e mais da capacidade de manter novos hábitos ao longo do tempo. "Não é o quão intenso nós somos em relação ao que nós comemos. É quanto nós conseguimos manter mudanças pequenas ao longo do tempo, porque é o longo tempo que vai fazer a diferença", explicou.

Suplementos, medicamentos e anabolizantes

A entrevista também abordou o uso de suplementos e das chamadas "canetas" para emagrecimento. Kenji destacou que nem todo mundo precisa de suplementação e defendeu que a escolha seja baseada em evidências, e não apenas naquilo que é divulgado nas redes sociais.

Sobre os medicamentos para emagrecer, o especialista chamou atenção para a importância de preservar a massa muscular durante o processo e, principalmente, aproveitar o período de tratamento para promover mudanças que possam ser mantidas depois.

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O uso de anabolizantes foi outro tema de alerta. Para o nutricionista, a facilidade de acesso a informações e produtos pela internet aumenta a exposição, principalmente entre pessoas que buscam resultados rápidos. "Eu acho que não compensa, eu acho que não vale a pena, o risco é muito maior pelo benefício", afirmou.

Na parte final da conversa, Kenji deixou uma orientação para quem pretende mudar a alimentação e começar a praticar exercícios: em vez de pensar apenas no que precisa ser retirado da rotina, é melhor começar pelo que pode ser incluído.

"A dica que eu dou é essa, é começar incluindo em vez de excluir", resumiu.

Foto: Arte: TV Assembleia
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