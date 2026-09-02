TV Assembleia: Sou Cidadão explica como servidor público pode se preparar para a aposentadoria

Entrevista com o diretor-presidente da PARANAPREVIDÊNCIA, Felipe Vidigal, aborda regras previdenciárias, averbação de tempo de contribuição, previdência complementar e recadastramento

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
02/09/2026 às 11h21
TV Assembleia: Sou Cidadão explica como servidor público pode se preparar para a aposentadoria
Foto: Arte: TV Assembleia

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Saber com antecedência quais são as regras de aposentadoria, manter a vida funcional atualizada e aproveitar corretamente os períodos de contribuição anteriores ao ingresso no serviço público são alguns dos cuidados que podem ajudar o servidor a se preparar para a aposentadoria. Esses e outros assuntos são abordados pelo diretor-presidente da PARANAPREVIDÊNCIA, Felipe Vidigal, no novo episódio do Sou Cidadão, da TV Assembleia.

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Durante a conversa, Vidigal explica que o planejamento previdenciário deve começar ainda no início da carreira. Entre as orientações está o acompanhamento da ficha funcional, a guarda de certificados de cursos que podem contribuir para a progressão na carreira e a regularização de períodos trabalhados anteriormente na iniciativa privada.

Para quem contribuiu para o INSS antes de ingressar no serviço público, o programa explica como obter a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e utilizá-la para averbar esse período no histórico funcional. A orientação é não deixar esse procedimento para a época da aposentadoria.

A entrevista também apresenta, de forma didática, as diferentes regras de aposentadoria de acordo com a época em que o servidor ingressou no serviço público e explica as mudanças trazidas pela Reforma da Previdência de 2019. O funcionamento da previdência complementar para os servidores que ingressaram após a reforma também está entre os temas.

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Outro assunto de interesse para aposentados e pensionistas é o recadastramento, que deve ser realizado periodicamente para a manutenção do benefício. Vidigal explica como funciona o procedimento, as alternativas digitais oferecidas pela instituição e o trabalho realizado para localizar beneficiários que não conseguem concluir o recadastramento pelos meios convencionais.

O programa aborda ainda a importância da preparação para a vida após a aposentadoria. Para Vidigal, além do planejamento financeiro, é importante que o servidor pense em atividades que possam contribuir para a qualidade de vida e, eventualmente, complementar a renda.

A entrevista completa com Felipe Vidigal está disponível no Sou Cidadão, programa da TV Assembleia que leva ao público informações sobre direitos, serviços e temas de interesse dos cidadãos. O episódio pode ser acompanhado na íntegra pelo canal da Assembleia Legislativa do Paraná no YouTube.

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