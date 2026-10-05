Petista começa confusão com bolsonaristas e caso termina em briga no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JERÔNIOMO DA SERRA - A noite deste domingo (4) foi marcada por uma confusão envolvendo apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro. O tumulto aconteceu durante a apuração das Eleições 2026 e teria terminado com duas mulheres e uma criança feridas. O vídeo está disponível no Instagram da Folha.

Imagens divulgadas pelo Portal Curiúva mostram que a confusão aconteceu por volta das 20h53. De um lado da rua, um grupo de apoiadores de Bolsonaro aparece reunido com bandeiras durante uma manifestação.

Em determinado momento, um homem passa pelo grupo e puxa uma das bandeiras. Segundo informações divulgadas pelo Portal Curiúva, o homem seria indígena e apoiador de Lula, enquanto a pessoa que segurava a bandeira seria uma mulher.

Após a bandeira ser puxada, integrantes do grupo avançam em direção ao homem e a situação rapidamente evolui para uma confusão generalizada. Outros homens aparecem durante o tumulto e uma sequência de agressões começa no local.

Conforme as informações divulgadas pelo portal, os homens apontados como envolvidos nas agressões seriam indígenas moradores de São Jerônimo da Serra.

As imagens mostram ainda pessoas correndo em direção a uma residência durante a confusão. De acordo com o Portal Curiúva, apoiadores de Lula teriam entrado no imóvel e, durante a sequência do tumulto, duas mulheres e uma criança teriam sido agredidas.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, diante do número de pessoas envolvidas, precisou solicitar apoio de uma equipe da Rotam para controlar a situação.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas, possíveis prisões ou outros encaminhamentos realizados após a ocorrência.

Também não houve, até a publicação desta reportagem, divulgação de uma versão oficial detalhando a dinâmica completa da confusão e individualizando a participação de cada pessoa envolvida.

O caso aconteceu enquanto os votos das Eleições 2026 eram apurados em todo o país. As circunstâncias da ocorrência deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Com informações do Portal Curiúva.