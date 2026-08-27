Ônibus da Saúde se envolve em engavetamento com carretas no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um ônibus da Saúde se envolveu em um acidente de trânsito do tipo engavetamento registrado na tarde desta quarta-feira (26). A colisão que também envolveu carretas aconteceu na rodovia BR153, trecho em obras em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações do portal NP Diário, o acidente aconteceu em um trecho da rodovia que passa por obras de duplicação e envolveu duas carretas, uma caminhonete e o ônibus da secretaria municipal de Saúde de Jundiaí do Sul.

Conforme relatos de testemunhas, uma caminhonete Fiat Toro seguia pela rodovia que estava congestionada devido as obras, momento em que acabou sendo atingida na traseira pelo ônibus da secretaria de Saúde de Jundiaí do Sul. Na sequência, uma carreta caçamba que seguia logo atrás colidiu contra a traseira do ônibus e, em seguida, foi atingida por uma carreta contêiner.

Apesar do susto e dos prejuízos, felizmente devido aos veículos estarem transitando em baixa velocidade não houve registro de feridos, apenas danos materiais.

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As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.