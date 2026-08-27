Homem posta fotos armado no próprio quarto e acaba preso por tráfico de drogas no Norte Pioneiro

Inteligência da PM monitorou o suspeito por vários dias e encontrou revólver no mesmo cenário das publicações, além de maconha, crack, munições e dinheiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
27/08/2026 às 13h34
Homem posta fotos armado no próprio quarto e acaba preso por tráfico de drogas no Norte Pioneiro
Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A ostentação de armas nas redes sociais colocou um homem na mira da Polícia Militar e terminou com uma prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O suspeito foi preso na noite desta quarta-feira (26), após passar dias sendo monitorado pela inteligência do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM).

Continua após a publicidade

De acordo com a PM, as diligências tiveram início após a Agência Local de Inteligência tomar conhecimento de publicações nas quais o homem aparecia exibindo armas de fogo em suas redes sociais. Além das postagens, havia informações de que o suspeito estaria envolvido com o tráfico de drogas.

A partir das informações levantadas, os policiais passaram a acompanhar a movimentação do investigado durante vários dias. Na noite de quarta-feira, uma operação foi deflagrada para realizar a abordagem.

Por volta das 21h15, os policiais observaram o momento em que o suspeito deixou sua residência e entrou em um VW Voyage utilizado como táxi. O veículo foi acompanhado pela equipe até ser abordado na Rua José Bonifácio.

Continua após a publicidade

O homem estava no banco traseiro do carro. Durante a revista, os policiais encontraram uma porção de maconha no bolso da bermuda dele. Sob o tapete do veículo, próximo ao local onde o suspeito estava sentado, a equipe também localizou outras porções de maconha, crack e uma munição calibre .380.

Cenário das postagens foi encontrado pela PM

As diligências continuaram na residência do suspeito e um detalhe chamou a atenção dos policiais: segundo a PM, o quarto do homem correspondia ao cenário que aparecia nas imagens publicadas por ele nas redes sociais.

No cômodo, a equipe encontrou um revólver Rossi calibre .32 com a numeração suprimida, uma munição intacta e quatro estojos deflagrados do mesmo calibre.

Continua após a publicidade

Também foram apreendidos um coldre para pistola, uma balança de precisão, três smartphones com as telas danificadas e R$ 779 em dinheiro. Os policiais ainda encontraram 2 mil guaranis, moeda do Paraguai.

Durante a ocorrência, o suspeito afirmou aos policiais que também teria enterrado uma espingarda na cozinha de outro imóvel, localizado no bairro Álvaro de Abreu.

Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 16 horas

Ônibus da Saúde se envolve em engavetamento com carretas no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na tarde da quarta-feira (26) na rodovia BR153 em Jacarezinho e envolveu um coletivo de Jundiaí do Sul

 Foto: Reprodução/Marcos Júnior
NORTE PIONEIRO Há 4 dias

Norte Pioneiro chega a 500 produtores com certificados de agricultura orgânica

Reconhecimento foi celebrado durante a realização da EFAPI, em Santo Antônio da Platina, com a entrega de placas de identificação às propriedades certificadas

 Foto: Corpo de Bombeiros.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Acidente entre carro e carreta deixa mulher em estado grave no Norte Pioneiro

Colisão aconteceu na rodovia BR153 em Santo Antônio da Platina, outra vítima teve ferimentos leves

 O suspeito abandonou o veículo, fugiu a pé por uma área de pasto e conseguiu escapar por uma região de mata. Foto: PMPR
PERSEGUIÇÃO POLICIAL Há 1 semana

Suspeito abandona moto furtada e foge para mata após confronto com a PM no Norte Pioneiro

Policiais efetuaram disparos após homem fazer movimento que, segundo a PM, indicava tentativa de sacar uma arma; motocicleta havia sido furtada horas antes. Confronto aconteceu em Santo Antônio da Platina

Foto: Reprodução/Tá no Site
ESPORTE Há 1 semana

Atletas do Norte Pioneiro ficam entre os melhores do Brasil no Taekwondo

Lutadores de Santo Antônio da Platina conquistaram duas medalhas de bronze e chegaram às quartas de final no Campeonato Brasileiro, disputado em Brasília

Santo Antônio da Platina - PR
Santo Antônio da Platina - PR
Notícias de Santo Antônio da Platina - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
ED 3508 - 28-08-2026 Há 12 horas

ED 3508 - 28-08-2026
SEGURANÇA PÚBLICA Há 13 horas

Paraná sobe seis posições e alcança 4º lugar em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados
PLANO DE GOVERNO Há 14 horas

Sandro Alex vai expandir subsídio de valor de entrada de imóveis para mais 60 mil famílias
ESPORTES Há 14 horas

Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos
PROSA BOA Há 14 horas

“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 27 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Motirô Cultural: quando a praça vira palco, encontro e memória
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados