Homem posta fotos armado no próprio quarto e acaba preso por tráfico de drogas no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A ostentação de armas nas redes sociais colocou um homem na mira da Polícia Militar e terminou com uma prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O suspeito foi preso na noite desta quarta-feira (26), após passar dias sendo monitorado pela inteligência do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM).

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De acordo com a PM, as diligências tiveram início após a Agência Local de Inteligência tomar conhecimento de publicações nas quais o homem aparecia exibindo armas de fogo em suas redes sociais. Além das postagens, havia informações de que o suspeito estaria envolvido com o tráfico de drogas.

A partir das informações levantadas, os policiais passaram a acompanhar a movimentação do investigado durante vários dias. Na noite de quarta-feira, uma operação foi deflagrada para realizar a abordagem.

Por volta das 21h15, os policiais observaram o momento em que o suspeito deixou sua residência e entrou em um VW Voyage utilizado como táxi. O veículo foi acompanhado pela equipe até ser abordado na Rua José Bonifácio.

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O homem estava no banco traseiro do carro. Durante a revista, os policiais encontraram uma porção de maconha no bolso da bermuda dele. Sob o tapete do veículo, próximo ao local onde o suspeito estava sentado, a equipe também localizou outras porções de maconha, crack e uma munição calibre .380.

Cenário das postagens foi encontrado pela PM

As diligências continuaram na residência do suspeito e um detalhe chamou a atenção dos policiais: segundo a PM, o quarto do homem correspondia ao cenário que aparecia nas imagens publicadas por ele nas redes sociais.

No cômodo, a equipe encontrou um revólver Rossi calibre .32 com a numeração suprimida, uma munição intacta e quatro estojos deflagrados do mesmo calibre.

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Também foram apreendidos um coldre para pistola, uma balança de precisão, três smartphones com as telas danificadas e R$ 779 em dinheiro. Os policiais ainda encontraram 2 mil guaranis, moeda do Paraguai.

Durante a ocorrência, o suspeito afirmou aos policiais que também teria enterrado uma espingarda na cozinha de outro imóvel, localizado no bairro Álvaro de Abreu.