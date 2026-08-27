27 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná

Achados arqueológicos

As obras de duplicação da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, revelaram cinco sítios arqueológicos no Norte Pioneiro. Quatro áreas ficam em Jacarezinho e reúnem fragmentos de louças, vidros e porcelanas possivelmente ligados à ocupação da região entre a segunda metade do século 19 e o início do século 20. O quinto sítio está na Pedra Criminosa, onde há grafismos em rocha. Os materiais serão analisados e encaminhados à UEM, e a concessionária afirma que os achados não devem atrasar as obras.

Produção orgânica

O Norte Pioneiro alcançou a marca de 500 produtores rurais certificados na produção orgânica, crescimento de cerca de 40% em relação a 2025, quando eram 356. Em 2008, a região tinha apenas três produtores certificados. O avanço foi celebrado durante a 54ª Efapi, em Santo Antônio da Platina, onde o IDR-Paraná entregou placas de identificação a propriedades orgânicas de 14 municípios.

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Fiação subterrânea

Curitiba e o BNDES assinaram um protocolo de intenções para estudar a implantação de uma PPP voltada ao enterramento de cerca de 120 quilômetros de redes elétricas e de telecomunicações. O investimento preliminar é estimado em R$ 1,2 bilhão, mas o projeto ainda está em fase de estruturação, sem contrato de obras ou cronograma definido. A próxima etapa deverá avançar em novembro, com a contratação dos estudos que vão definir a modelagem financeira e operacional.

CMEI no campo

A Prefeitura de Cascavel autorizou a construção do novo CMEI de sede Alvorada, na área rural do município. A unidade terá investimento de R$ 2,6 milhões, 462 metros quadrados e capacidade para atender 57 crianças em período integral. O prazo para conclusão é de nove meses. A sede Alvorada será a quarta comunidade rural contemplada, ao lado de São Salvador, Juvinópolis e São João do Oeste.

Passivo bilionário

Uma disputa judicial envolvendo uma floresta de pinus no Vale do Ribeira pode gerar passivo de até R$ 1 bilhão ao Paraná, segundo estimativa da Procuradoria-Geral do Estado. O caso começou com uma dívida de R$ 198 mil, quitada em 2001 por meio da cessão da floresta, e hoje envolve cobrança superior a R$ 200 milhões. Paralelamente, a Polícia Federal investiga possível retirada irregular de madeira em áreas públicas da região.

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Condomínio do Idoso

São Miguel do Iguaçu inaugurou um Condomínio do Idoso com 40 moradias adaptadas, compostas por quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro e área de serviço externa. O empreendimento ocupa uma área de cerca de 10 mil m² e oferece ambulatório, biblioteca, praça de convivência, academia ao ar livre, horta comunitária, salão de festas, piscina para hidroginástica, quiosques e guarita. A estrutura conta ainda com monitoramento por câmeras e vigilância 24 horas.

Colheita do milho

A colheita da segunda safra de milho chegou a 92% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, avanço de sete pontos percentuais em uma semana, segundo levantamento da AgRural. No Paraná, o ritmo melhorou, mas a umidade ainda mantém os trabalhos mais lentos que o normal. No mesmo período do ano passado, 98% da área já havia sido colhida. O plantio da primeira safra 2026/27 alcançou 2% da área no Centro-Sul.

Interesse social

Toledo sancionou um conjunto de leis para facilitar e acelerar a construção de moradias de interesse social. A nova política cria regras específicas para as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), prevê incentivos fiscais e abre espaço para maior participação da iniciativa privada em programas habitacionais. Os empreendimentos deverão priorizar famílias inscritas no cadastro habitacional do município, que reúne mais de 2,4 mil famílias.

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Paraná na equipe

O advogado Luiz Eduardo Peccinin, que mantém escritório em Curitiba, passou a integrar a equipe jurídica da campanha à reeleição do presidente Lula. Natural de Francisco Beltrão, ele ficará em Brasília até o término das eleições e trabalhará ao lado de Ângelo Ferraro, Miguel Novaes e dos ex-ministros do TSE Henrique e Fernando Neves. Peccinin é mestre e doutor em Direito do Estado pela UFPR e já atuou em outras disputas eleitorais.

Fundo eleitoral

O Fundo Eleitoral terá R$ 4,96 bilhões para as eleições de 2026. Os cinco partidos que receberão os maiores valores são o PL, com R$ 881,7 milhões; PT, R$ 615,4 milhões; União Brasil, R$ 526,2 milhões; PSD, R$ 421 milhões; e PP, R$ 417,1 milhões. Na sequência aparece o MDB, com R$ 400 milhões. A distribuição considera votação para a Câmara e o tamanho das bancadas na Câmara e no Senado.

Fim da escala 6x1

O presidente Lula afirmou que discutirá com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, a votação do fim da escala 6x1 e da chamada taxa das blusinhas. O governo tenta avançar com as duas pautas antes das eleições de outubro. Também estão na agenda a PEC da Segurança Pública e o Marco Legal dos Minerais Críticos. No caso das compras internacionais de até US$ 50, a medida precisa ser votada até 8 de setembro para não perder validade.