Programa na ALEP aborda os transtornos alimentares e a influência da alimentação para o bem-estar

Conversa Saudável, programa da TV Assembleia recebe a nutricionista Karoline Albini Schast e o endocrinologista Mozart Mo-rais para falar sobre cuidados alimentares

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
27/08/2026 às 10h15
Programa na ALEP aborda os transtornos alimentares e a influência da alimentação para o bem-estar
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Diante de um quadro em que muitos alimentos são até mesmo "demonizados" em vídeos virais da internet, saber identificar o que é uma refeição saudável se tornou um grande desafio para a maioria das pessoas. Para se aprofundar nesse assunto, a jornalista Marcele Antonio recebe a nutricionista e gastróloga Karoline Albini Schast, especializada em fitoterapia clínica e nutrição comportamental, e o médico do esporte pós-graduado em endocrinologia, Mozart Morais, em mais uma edição do programa Conversa Saudável, da TV Assembleia do Paraná.

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O bate-papo abre uma série de entrevistas que aborda a relação das pessoas com a comida. Nesta conversa inicial, o foco é o terrorismo alimentar e os transtornos alimentares.

"Claro que antes da pandemia a gente já tinha isso, né, mas desde a pandemia a gente vê a comida tomar um lugar na vida da pessoa de apoio, até emocional. E acho que a maior parte dos problemas vem exatamente desse ponto: da comida sair da necessidade fisiológica e, claro, do prazer que a gente tem em conviver com pessoas e poder fazer trocas pela alimentação, mas passar a ocupar esse lugar de apoio emocional, usada para tampar certos buraquinhos psicológicos que a gente tem", resume a nutricionista.

Foi na época da pandemia da Covid-19 que se ampliou também o medo de que o consumo de alimentos que "fazem mal à saúde" se tornasse algo cotidiano na vida de muitas pessoas.

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"Durante a pandemia, viu-se que quem mais morreu foi quem tinha comorbidade associada, e a obesidade foi colocada como uma comorbidade. Aí houve um desespero muito grande. As pessoas começaram a pensar: 'se obesidade mata e eu não quero morrer, o que eu vou fazer? Vou começar a me cuidar'. E a partir de 2021, quando o lockdown foi um pouco mais liberado, houve uma virada de chave muito grande na busca pelo wellness, pelo fitness. E, coincidentemente, foi quando se lançou a semaglutida, o Ozempic, uma medicação injetável semanal que o pessoal chama popularmente de caneta", explica o endocrinologista, citando o remédio popularmente usado para estimular o emagrecimento, muitas vezes sem o devido acompanhamento médico.

Terrorismo alimentar

Na esteira dessa preocupação, ampliou-se o fenômeno chamado de terrorismo alimentar. Isso muitas vezes se deve à simplificação dos conceitos do que é saudável ou não para o organismo.

"Eu acho que esse termo, do terrorismo alimentar, vem de outros termos cunhados por um autor chamado Gyorgy Scrinis, que fala muito sobre o nutricionismo. O nutricionismo, em suma, é trazer conceitos que são complexos e simplificá-los de uma forma que as pessoas consigam compreender, mas sem aprofundar. Acho que um bom exemplo seria a frase 'para emagrecer, basta fechar a boca'. Ou então a ideia de que, se você comer chia, vai ter benefícios — esse tipo de informação diretiva. Então, o terrorismo alimentar vem desse conceito de que existem alimentos completamente bons e alimentos completamente ruins. E as pessoas ficam pensando qual será o próximo alimento da moda", afirma Karoline.

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"O terrorismo nutricional acontece desde sempre. Se a gente for parar para pensar, hoje em dia falamos que é a busca pelo hype, a busca por estar no topo. Antigamente, falava-se em busca pela fama. A partir da década de 50, saía um artigo científico dizendo 'você sabia que o ovo mata?' Então, ninguém mais podia comer ovo. O sensacionalismo, a maneira como as coisas são colocadas, é capaz de valorizar um alimento ou de matar uma indústria alimentícia inteira. Aí, de repente, o ovo não é mais o bandido, o ovo é o mocinho. E fica aquela loucura na cabeça das pessoas. Só que agora temos as redes sociais, onde ninguém precisa desenvolver um artigo científico: basta falar o que quiser, na hora que quiser, e pronto. Então vai chegar alguém que abre a câmera — o cara tem um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores — e, para manter ou ganhar mais seguidores, precisa falar de temas polêmicos. E a polêmica é o que atrai as pessoas", complementa Mozart.

As maneiras de lidar com esse terrorismo alimentar, além do conhecimento necessário para identificar quando um determinado comportamento se transforma em transtorno, também são questões abordadas ao longo do bate-papo.

Conversa Saudável

O programa "Conversa Saudável" é uma produção da TV Assembleia do Paraná voltada para saúde, bem-estar e qualidade de vida. A atração aborda temas como saúde mental, envelhecimento ativo, prevenção de doenças e políticas públicas, sendo exibida todas as quartas-feiras, às 13h, no Canal 10.2, com reprise no YouTube.

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