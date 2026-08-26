26 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná

PSS da Educação

A Secretaria da Educação do Paraná prorrogou até quinta-feira (27), às 23h59, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que contratará professores e professores pedagogos para o ano letivo de 2027. A remuneração prevista é de R$ 3.495,55 para 20 horas semanais e R$ 6.991,10 para 40 horas. O prazo para envio dos documentos da prova prática e de títulos também foi ampliado, até 2 de setembro. A prova objetiva está prevista para 18 de outubro.

Cerimônia da Independência

A Maçonaria do Paraná realiza em 2 de setembro, às 20h, a Cerimônia Pública da Independência, na sede do Grande Oriente do Paraná, em Curitiba. O evento será aberto a maçons, familiares e convidados, com vagas limitadas e inscrição prévia pelo link:

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https://forms.gle/KfFckbiEzDzbg5bB9. Para quem não puder comparecer, haverá transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. O link da transmissão será divulgado próximo à data do evento.

Ligação regional

Campo Bonito avança com um projeto aguardado há mais de 40 anos para ampliar a ligação rodoviária do município com outras regiões do Paraná. A obra prevê 18 quilômetros de pavimentação, com investimento superior a R$ 22 milhões, e poderá criar uma nova conexão entre o Sudoeste e o Norte do Estado. Segundo a prefeitura, a estimativa é beneficiar cerca de 25 municípios, além de melhorar o escoamento da produção e o acesso a Curitiba. O projeto levou 17 meses de etapas técnicas e administrativas até chegar à licitação.

Graciosa monitorada

A Estrada da Graciosa passou a contar com sensores e inteligência artificial para monitorar, em tempo real, cerca de 16 quilômetros da rodovia. O sistema acompanha movimentações do terreno, volume de chuva e condições de visibilidade, permitindo alertas e bloqueios preventivos. O investimento foi de quase R$ 1,6 milhão. A tecnologia reforça a prevenção de deslizamentos em uma das principais ligações entre Curitiba e o Litoral.

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Teste do Pezinho

A Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno proposta da deputada Mara (Republicanos) que inclui a pesquisa da mutação TP53 R337H no Teste do Pezinho realizado no Paraná. A alteração genética está associada ao tumor de córtex adrenal, câncer infantil raro e agressivo. Segundo a justificativa, o Estado registra cerca de 16 casos por ano, e 72% dos diagnósticos ocorrem de forma tardia. O projeto recebeu emenda e retornará à Comissão de Constituição e Justiça antes de nova votação.

Kits do Agrinho

Professores, escolas, Apaes e secretarias de Educação do Paraná têm até 31 de agosto para solicitar gratuitamente os kits didáticos do Programa Agrinho que serão utilizados em 2027. O material do Sistema FAEP inclui livros para professores e 25 conteúdos paradidáticos destinados a alunos do Ensino Fundamental, com temas ligados à sustentabilidade. Os pedidos devem ser feitos pelo site do Sistema FAEP, e as entregas começam no início do próximo ano.

Cooperação

Mais de 100 voluntários participaram da revitalização da nascente do Rio Cambará, em Jandaia do Sul, durante ação do Dia de Cooperar promovida pela Sicredi Valor Sustentável. O mutirão retirou mais de uma tonelada de resíduos e realizou melhorias na estrutura do local. A iniciativa também instalou lixeiras para coleta seletiva e promoveu o plantio de mudas de árvores frutíferas. A ação reuniu colaboradores, lideranças, estudantes e professores em torno da preservação ambiental.

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Tráfico internacional

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (25) a Operação Puro Engano para investigar tráfico internacional de pessoas para exploração sexual no Oeste do Paraná. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Missal, São Miguel do Iguaçu e Itaipulândia. A investigação aponta indícios de um esquema para trazer mulheres do Paraguai e da Argentina ao Brasil mediante falsas promessas de trabalho e remuneração. Durante a operação, uma pessoa foi presa por posse ilegal de arma e três paraguaias em situação migratória irregular foram localizadas.

Contra mulheres

O Paraná registrou quase 700 mil ocorrências relacionadas à violência contra a mulher entre 2019 e 2025, segundo levantamento do TCE-PR com dados da Secretaria da Segurança Pública. Matinhos, Pontal do Paraná e Bocaiúva do Sul apresentam as maiores taxas gerais, enquanto o Litoral concentra os índices de violência letal e o Centro-Sul se destaca nas notificações de estupro. Os números correspondem a ocorrências registradas e não, necessariamente, a vítimas diferentes. O TCE também avalia as redes municipais de proteção e deverá apresentar recomendações após auditorias presenciais.

Eclipse lunar

Um eclipse lunar parcial poderá ser observado em todas as regiões do Brasil entre a noite de quinta-feira (27) e a madrugada de sexta-feira (28). O fenômeno atingirá o ponto máximo às 1h13, quando 96,2% da Lua estará encoberta pela parte mais escura da sombra da Terra e poderá apresentar tons avermelhados. A fase penumbral começa às 22h24, e a visibilidade dependerá das condições do tempo. O Observatório Nacional fará transmissão ao vivo a partir das 23h.

Febre do Nilo

São Paulo confirmou os dois primeiros casos humanos de febre do Nilo Ocidental no Estado, em uma mulher de 34 anos, de Ribeirão Preto, e uma jovem de 18 anos, de São José do Rio Preto. A primeira paciente já está recuperada e a segunda permanece internada. O Ministério da Saúde também confirmou dois casos em Santa Catarina, com uma morte, além de um caso provável no Piauí. Transmitida principalmente por mosquitos do gênero Culex, a doença não possui vacina nem tratamento antiviral específico.

Restituição do IR

A Receita Federal abriu a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2026, que contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão. Desse total, R$ 704,1 milhões serão destinados a grupos com prioridade legal. A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo da Receita Federal. O pagamento será realizado em 31 de agosto.