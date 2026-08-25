Paraná está construindo pontes em vez de fortalezas, diz Romanelli sobre LDO de 2027

Deputado afirma que diretrizes para 2027 consolidam prioridades em saúde, desenvolvimento, transparência, inovação, educação e infraestrutura, com previsão de R$ 87 bilhões em receitas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
25/08/2026 às 18h01
Paraná está construindo pontes em vez de fortalezas, diz Romanelli sobre LDO de 2027
“ A política serve para cuidar de quem mais precisa”, destacou o deputado. Foto: Valdir Amaral/Alep

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse nesta terça-feira (25) que o próximo governador Sandro Alex (PSD) tem como a principal proposta do plano de governo, em vez de fortalezas, prevê a construção de seis novas pontes no Paraná. "Estamos construindo juntos o futuro. Ao lado do governador Ratinho Júnior, desenhamos um plano sustentado por seis pontes sólidas, que hoje se converte em realidade concreta na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027", comentou Romanelli sobre a aprovação da LDO aprovada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa e que prevê receitas de R$ 87 bilhões para 2027.

Continua após a publicidade

"A primeira é a Ponte do Cuidado. A política serve para cuidar de quem mais precisa. Por isso, aprovamos uma LDO que prioriza absolutamente os Direitos da Criança e do Adolescente e assegura o custeio dos serviços públicos de saúde e assistência essenciais para as famílias paranaenses", completou o deputado sobre os seis principais pontos que norteiam o plano de governo do PSD para o quadriênio 2027-2030.

A segunda é a Ponte da Prosperidade, apontou Romanelli. "A riqueza do Paraná precisa alcançar todos os municípios. A LDO determina que a distribuição de recursos priorize as regiões menos desenvolvidas para reduzir as desigualdades inter-regionais. Além disso, fortalecemos a Fomento Paraná para apoiar o empreendedorismo feminino e o microcrédito, gerando emprego onde as pessoas vivem", disse.

Confiança, Legado e Transformação

No governo de Ratinho Júnior, segundo o deputado, foi construída também a Ponte da Confiança. "A boa política se faz com união, paz, respeito e total transparência. Essa confiança está registrada na lei através do princípio da publicidade da gestão fiscal e do acesso irrestrito do cidadão e dos órgãos de controle aos nossos sistemas de orçamento".

Continua após a publicidade

Para projetar o amanhã, o Paraná ergueu a Ponte da Transformação, destaca Romanelli. "O Paraná do futuro abraça a tecnologia e a inovação. Na LDO, introduzimos a metodologia inovadora do Orçamento Orientado para Resultados que garante eficiência e qualidade na alocação de cada centavo público, além de apoiar atividades inovadoras por meio da nossa agência de fomento".

"A quinta ponte é a Ponte do Legado. O maior legado que podemos deixar é a educação e o planejamento de longo prazo. Nosso orçamento está rigorosamente alinhado às metas do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, blindando os recursos destinados às universidades, à ciência e à tecnologia", pontuou Romanelli.

"Por fim, cruzaremos a Ponte da Vitória. E essa vitória tem marcas de progresso reais, como a tão aguardada Ponte de Guaratuba. Com responsabilidade fiscal, garantimos na LDO que as obras e investimentos já iniciados tenham prioridade absoluta de recursos para serem concluídos", completou o deputado.

Continua após a publicidade
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
CONVERSA SAUDÁVEL Há 21 horas

Programa na ALEP aborda os transtornos alimentares e a influência da alimentação para o bem-estar

Conversa Saudável, programa da TV Assembleia recebe a nutricionista Karoline Albini Schast e o endocrinologista Mozart Mo-rais para falar sobre cuidados alimentares

 O texto aprovado nesta terça-feira (25) prevê receita líquida de R$ 84,5 bilhões no próximo exercício, valor 5,9% superior aos R$ 79,8 bilhões estimados para 2026. Foto: Orlando Kissner/Alep
ASSEMBLEIA Há 2 dias

Assembleia aprova LDO 2027 com 81 emendas acatadas e amplia transparência na execução do orçamento

Projeto de lei 371/2026 define metas e prioridades para o próximo exercício fiscal. A tramitação encerrou as votações em Plenário antes do recesso parlamentar.

 Encontro ocorreu após as sessões plenárias desta segunda-feira (24). Foto: Orlando Kissner/Alep
ASSEMBLEIA Há 3 dias

Comissão de Saúde aprova projeto que prioriza atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica no IML

Outras sete propostas de promoção de saúde e garantia de direitos também foram aprovadas na reunião

 O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Paraná (ABRH-PR), Gilmar Andrade. Foto: Divulgação/ABRH-PR
ENTREVISTA Há 7 dias

Assembleia Entrevista: presidente da ABRH-PR fala sobre os 60 anos de atuação da entidade

Gilmar Andrade fala sobre os desafios da liderança e o papel estratégico da área diante das novas tecnologias

 Foto: Orlando Kissner/Alep
ASSEMBLEIA Há 1 semana

Audiência pública na Assembleia Legislativa defende união de todos os poderes no combate ao feminicídio e à violência contra a mulher

Evento “Balanço do Pacto Brasil Contra o Feminicídio” debateu os avanços e os desafios desse enfrenta-mento

Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
ED 3508 - 28-08-2026 Há 12 horas

ED 3508 - 28-08-2026
SEGURANÇA PÚBLICA Há 13 horas

Paraná sobe seis posições e alcança 4º lugar em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados
PLANO DE GOVERNO Há 14 horas

Sandro Alex vai expandir subsídio de valor de entrada de imóveis para mais 60 mil famílias
ESPORTES Há 14 horas

Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos
PROSA BOA Há 14 horas

“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 27 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Motirô Cultural: quando a praça vira palco, encontro e memória
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados