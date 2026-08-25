Paraná está construindo pontes em vez de fortalezas, diz Romanelli sobre LDO de 2027

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse nesta terça-feira (25) que o próximo governador Sandro Alex (PSD) tem como a principal proposta do plano de governo, em vez de fortalezas, prevê a construção de seis novas pontes no Paraná. "Estamos construindo juntos o futuro. Ao lado do governador Ratinho Júnior, desenhamos um plano sustentado por seis pontes sólidas, que hoje se converte em realidade concreta na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027", comentou Romanelli sobre a aprovação da LDO aprovada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa e que prevê receitas de R$ 87 bilhões para 2027.

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"A primeira é a Ponte do Cuidado. A política serve para cuidar de quem mais precisa. Por isso, aprovamos uma LDO que prioriza absolutamente os Direitos da Criança e do Adolescente e assegura o custeio dos serviços públicos de saúde e assistência essenciais para as famílias paranaenses", completou o deputado sobre os seis principais pontos que norteiam o plano de governo do PSD para o quadriênio 2027-2030.

A segunda é a Ponte da Prosperidade, apontou Romanelli. "A riqueza do Paraná precisa alcançar todos os municípios. A LDO determina que a distribuição de recursos priorize as regiões menos desenvolvidas para reduzir as desigualdades inter-regionais. Além disso, fortalecemos a Fomento Paraná para apoiar o empreendedorismo feminino e o microcrédito, gerando emprego onde as pessoas vivem", disse.

Confiança, Legado e Transformação

No governo de Ratinho Júnior, segundo o deputado, foi construída também a Ponte da Confiança. "A boa política se faz com união, paz, respeito e total transparência. Essa confiança está registrada na lei através do princípio da publicidade da gestão fiscal e do acesso irrestrito do cidadão e dos órgãos de controle aos nossos sistemas de orçamento".

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Para projetar o amanhã, o Paraná ergueu a Ponte da Transformação, destaca Romanelli. "O Paraná do futuro abraça a tecnologia e a inovação. Na LDO, introduzimos a metodologia inovadora do Orçamento Orientado para Resultados que garante eficiência e qualidade na alocação de cada centavo público, além de apoiar atividades inovadoras por meio da nossa agência de fomento".

"A quinta ponte é a Ponte do Legado. O maior legado que podemos deixar é a educação e o planejamento de longo prazo. Nosso orçamento está rigorosamente alinhado às metas do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, blindando os recursos destinados às universidades, à ciência e à tecnologia", pontuou Romanelli.

"Por fim, cruzaremos a Ponte da Vitória. E essa vitória tem marcas de progresso reais, como a tão aguardada Ponte de Guaratuba. Com responsabilidade fiscal, garantimos na LDO que as obras e investimentos já iniciados tenham prioridade absoluta de recursos para serem concluídos", completou o deputado.