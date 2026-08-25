25 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná

Obras, eleição, indústria, saúde e segurança movimentam a agenda do Paraná nesta semana

Por: DAVI MARTINS Fonte: ADI-PR
25/08/2026 às 10h27
25 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
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Duplicação até 2034

A ANTT mantém maio de 2034 como prazo para concluir a duplicação de 477,7 quilômetros da BR-277, entre Curitiba e Foz do Iguaçu. As primeiras entregas dos lotes 1 e 6 estão previstas para 2027 e 2028. Trechos de Candói, Cantagalo, Laranjeiras do Sul e Nova Laranjeiras, porém, ficarão para o período entre 2032 e 2034. Até fevereiro de 2027, deverão ser entregues 27,5 quilômetros duplicados em Irati e Palmeira.

Debate

Sérgio Moro (PL), Sandro Alex (PSD) e Requião Filho (PDT) participam nesta quarta-feira (26), às 20h, do próximo debate ao Governo do Paraná. O encontro será promovido pela TMC Paraná e pela Universidade Positivo, com transmissão digital. O calendário eleitoral também prevê, em setembro, um debate inédito entre os candidatos a vice-governador. RIC e RPC ainda realizarão confrontos entre os postulantes ao Palácio Iguaçu antes do primeiro turno.

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Escola bilíngue

O Paraná vai inaugurar, em setembro, em Piraquara, a primeira escola bilíngue da rede estadual. A unidade integra o programa Escola do Futuro e oferecerá disciplinas em português e inglês, do 6º ano do ensino fundamental ao ensino médio, além de cursos técnicos. O projeto prevê sete colégios e investimento de R$ 179 milhões. Toledo deverá receber outra unidade bilíngue em 2027.

Novo hospital

A construção do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais chegou a 50%, com um ano de antecedência em relação ao cronograma. A obra tem investimento de R$ 154,9 milhões e 22 mil metros quadrados de área construída. A unidade terá capacidade para 11,4 mil atendimentos, mais de mil cirurgias e 76 mil exames por mês. Os trabalhos entram agora na fase de acabamentos internos.

Propaganda eleitoral

Sandro Alex (PSD) terá o maior tempo de propaganda eleitoral entre os candidatos ao Governo do Paraná: 4 minutos e 26 segundos por bloco. Requião Filho (PDT) contará com 2 minutos e 19 segundos, enquanto Sérgio Moro (PL) terá 2 minutos e 14 segundos. Os outros cinco candidatos não participarão dos blocos por falta de representação parlamentar das legendas. O horário eleitoral gratuito começa na sexta-feira (28).

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DNA

O Paraná terá 19 pontos para coleta gratuita de material genético de familiares de pessoas desaparecidas. A quarta mobilização nacional será realizada entre segunda-feira (24) e sexta-feira (28), com 334 locais em todo o país. Os perfis serão comparados com bancos de dados de pessoas encontradas vivas ou mortas sem identificação. Os familiares devem apresentar documento pessoal e informações do boletim de ocorrência.

Empregos

O Paraná somou 152,2 mil jovens de 14 a 18 anos no mercado de trabalho no primeiro semestre, segundo dados preliminares do Ministério do Trabalho e Emprego. O total inclui 74,9 mil trabalhadores com carteira assinada, 49,5 mil estagiários e 27,7 mil aprendizes. O resultado supera os registros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os dados, porém, não indicam quantos conciliam trabalho e frequência escolar.

Na contramão

A perícia inicial apontou que o caminhão envolvido no acidente que matou 23 pessoas na BR-373, em Ipiranga, trafegava na contramão no momento da colisão com o ônibus. Exames toxicológicos foram realizados nos dois motoristas. A Polícia Civil também reúne depoimentos e imagens de câmeras da região. Os laudos da Polícia Científica e da Polícia Rodoviária Federal deverão esclarecer as causas da tragédia.

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Agenda da indústria

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) entregará, na terça-feira (25), sua proposta de política industrial aos candidatos Sandro Alex (PSD), Sérgio Moro (PL) e Requião Filho (PDT). A agenda reúne 16 diretrizes, 100 estratégias e mais de 200 ações para ampliar a competitividade do setor. Entre as prioridades estão infraestrutura, energia, segurança jurídica, qualificação profissional e inovação. O encontro será realizado na Expo + Indústria 2026, em Pinhais.

Novo secretário

O governador Ratinho Junior nomeou Rodrigo Araújo Rodrigues secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná. Rodrigues ocupava a Superintendência-Geral de Proteção Animal e já exerceu o cargo de diretor-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. Ele também comandou a Secretaria Municipal de Obras Públicas de Curitiba. A nomeação ocorreu na sexta-feira (21).

Ficha Limpa

O Supremo Tribunal Federal retomará, em 11 de setembro, o julgamento sobre as mudanças feitas pelo Congresso na Lei da Ficha Limpa. A Lei Complementar nº 219/2025 fixou em 12 anos o limite para inelegibilidades sucessivas e alterou o início da contagem do prazo de oito anos. O julgamento foi suspenso após pedido de vista de Gilmar Mendes. O placar está em 2 a 0 contra as alterações.

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