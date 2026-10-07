Golpistas usam aposentadoria de mulher com câncer para roubar R$ 4 mil de família no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ITAMBARACÁ - Golpistas se aproveitaram do tratamento contra o câncer de uma mulher para enganar uma família e causar um prejuízo de mais de R$ 4 mil em Itambaracá, no Norte Pioneiro. O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (06).

De acordo com a PM, um homem de 54 anos procurou a unidade policial por volta das 15h. Ele contou que a esposa está em tratamento de saúde em razão de um câncer de medula e possui um processo para conseguir a aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foi justamente a existência do processo que os criminosos teriam utilizado para dar credibilidade ao golpe.

Segundo o relato, pessoas desconhecidas entraram em contato com a família pelo WhatsApp e se apresentaram falsamente como um advogado e como representantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os golpistas alegaram que estavam tratando da liberação de valores relacionados ao processo. Durante a conversa, chegaram a simular uma chamada de vídeo que teria sido apresentada à vítima como uma suposta audiência judicial.

Após a falsa audiência, os criminosos orientaram a vítima a realizar transferências via Pix sob a justificativa de que os pagamentos seriam necessários para cobrir supostas custas e permitir a liberação dos valores.

Ao todo, foram realizadas quatro transferências, que somaram R$ 4.138.

Depois dos pagamentos, os responsáveis pelo golpe deixaram de responder às mensagens. Ao perceber que havia sido vítima de estelionato, o homem procurou imediatamente sua agência bancária para solicitar o bloqueio da conta.

Na sequência, ele procurou a Polícia Militar e registrou a ocorrência. A vítima também recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis.