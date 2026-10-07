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Golpistas usam aposentadoria de mulher com câncer para roubar R$ 4 mil de família no Norte Pioneiro

Criminosos se passaram por advogado e representantes do STJ, simularam uma audiência por vídeo e convenceram vítima a fazer quatro transferências via Pix

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
07/10/2026 às 09h32
Golpistas usam aposentadoria de mulher com câncer para roubar R$ 4 mil de família no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: IA - Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ITAMBARACÁ - Golpistas se aproveitaram do tratamento contra o câncer de uma mulher para enganar uma família e causar um prejuízo de mais de R$ 4 mil em Itambaracá, no Norte Pioneiro. O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (06).

De acordo com a PM, um homem de 54 anos procurou a unidade policial por volta das 15h. Ele contou que a esposa está em tratamento de saúde em razão de um câncer de medula e possui um processo para conseguir a aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foi justamente a existência do processo que os criminosos teriam utilizado para dar credibilidade ao golpe.

Segundo o relato, pessoas desconhecidas entraram em contato com a família pelo WhatsApp e se apresentaram falsamente como um advogado e como representantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os golpistas alegaram que estavam tratando da liberação de valores relacionados ao processo. Durante a conversa, chegaram a simular uma chamada de vídeo que teria sido apresentada à vítima como uma suposta audiência judicial.

Após a falsa audiência, os criminosos orientaram a vítima a realizar transferências via Pix sob a justificativa de que os pagamentos seriam necessários para cobrir supostas custas e permitir a liberação dos valores.

Ao todo, foram realizadas quatro transferências, que somaram R$ 4.138.

Depois dos pagamentos, os responsáveis pelo golpe deixaram de responder às mensagens. Ao perceber que havia sido vítima de estelionato, o homem procurou imediatamente sua agência bancária para solicitar o bloqueio da conta.

Na sequência, ele procurou a Polícia Militar e registrou a ocorrência. A vítima também recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Itambaracá - PR
Itambaracá - PR
Itambaracá é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 30 de novembro de 1955. Sua economia é baseada na agricultura familiar, com destaque para soja, milho, alfafa, olericultura e piscicultura. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos comunitários. Com população acolhedora, Itambaracá oferece tranquilidade, qualidade de vida e contato com a natureza, unindo desenvolvimento rural, história e cultura local de forma harmoniosa.
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