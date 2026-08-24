Prefeito de Jacarezinho defende integração dos municípios para fortalecer desenvolvimento do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, visitou a 54ª edição da Exposição Feira Agropecuária e Industrial (EFAPI), em Santo Antônio da Platina, durante o primeiro dia do evento, realizado na última terça-feira (19). Em entrevista concedida ao Portal Tá No Site, o chefe do Executivo jacarezinhense destacou a importância da feira para o Norte Pioneiro e ressaltou a necessidade de fortalecimento da integração entre os municípios da região.

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Durante a visita, Palhares afirmou que a participação na EFAPI representa uma oportunidade de prestigiar um dos principais eventos do calendário regional, além de promover o contato com moradores, lideranças e representantes de diferentes setores da economia. Segundo ele, a aproximação entre os municípios contribui para a troca de experiências e para a construção de iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional.

O prefeito destacou a relação histórica e geográfica entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, cidades que exercem papel de destaque no Norte Pioneiro. De acordo com Palhares, a união entre os municípios pode fortalecer ações conjuntas em áreas estratégicas e ampliar a capacidade de atração de investimentos para a região.

Durante a entrevista, o gestor também comentou sobre a realização da Fetexas, tradicional festa promovida em Jacarezinho. Ele observou que a organização de eventos exige planejamento e dedicação das administrações municipais, mas destacou que atividades culturais, de entretenimento e lazer fazem parte das demandas da população e contribuem para a movimentação econômica local.

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Palhares aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho desenvolvido pela administração de Santo Antônio da Platina. O prefeito mencionou iniciativas conduzidas pelo prefeito Gil Martins em áreas como saúde, educação e desenvolvimento, destacando ações voltadas à melhoria dos serviços públicos e ao crescimento do município.

A 54ª EFAPI reúne expositores, produtores rurais, empresários, lideranças políticas e representantes de diversos segmentos da sociedade. O evento é considerado uma das maiores feiras do Norte Pioneiro e movimenta setores ligados ao agronegócio, comércio, indústria e prestação de serviços, além de promover debates sobre o desenvolvimento econômico e social da região.