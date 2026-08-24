Norte Pioneiro chega a 500 produtores com certificados de agricultura orgânica

Reconhecimento foi celebrado durante a realização da EFAPI, em Santo Antônio da Platina, com a entrega de placas de identificação às propriedades certificadas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Marcos Júnior
24/08/2026 às 11h21
Norte Pioneiro chega a 500 produtores com certificados de agricultura orgânica
Foto: Reprodução/Marcos Júnior

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A região do Norte Pioneiro do Paraná alcançou a marca de 500 produtores com certificação de produtos orgânicos. O reconhecimento foi celebrado na manhã da última quinta-feira (20), durante a realização da Exposição Feira Agropecuária e Industrial (EFAPI), em Santo Antônio da Platina, com a entrega de placas de identificação às propriedades certificadas.

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A ação reuniu agricultores, autoridades municipais e representantes do setor agrícola, destacando o crescimento da produção orgânica nos municípios que integram a área de abrangência da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI).

A cerimônia contou com a presença do presidente da AMUNORPI e prefeito de Jaboti, Régis William, que destacou o trabalho desenvolvido pelos produtores rurais e pelas equipes técnicas que acompanham o processo de certificação. Também participou do evento o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza.

Além deles, estiveram presentes os prefeitos Edimar Zanatta, de Barra do Jacaré, Pedro de Oliveira, de Guapirama, e Germano da Silva, de Siqueira Campos, além de representantes do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), órgão responsável pelo suporte técnico aos agricultores da região.

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As placas de identificação foram entregues a produtores de diversos municípios do Norte Pioneiro que possuem certificação para produção orgânica. Entre as cidades contempladas estão Barra do Jacaré, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

A certificação orgânica atesta que os alimentos são produzidos seguindo normas específicas de manejo e controle, sem a utilização de agrotóxicos e fertilizantes químicos sintéticos, conforme as exigências da legislação brasileira.

O avanço do número de produtores certificados reforça a presença da agricultura orgânica no Norte Pioneiro, região que tem ampliado a diversificação da produção rural e fortalecido iniciativas voltadas à sustentabilidade, agregação de valor aos produtos e ampliação de mercados para a agricultura familiar.

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Foto: Divulgação.
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