Policial de folga salva criança picada por escorpião no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Uma criança de 10 anos foi picada por um escorpião na manhã de sábado (22) no bairro Nossa Senhora das Graças, região do Aeroporto, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. A menina recebeu atendimento médico e foi submetida à aplicação de soro antiescorpiônico após ser socorrida rapidamente por um policial militar que passava pelo local.

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De acordo com as informações apuradas pelo portal Tá no Site, a criança foi surpreendida pelo animal peçonhento e sofreu a picada enquanto estava na região do bairro. No momento da ocorrência, o policial militar Cipriano, que estava de folga, passava pelo local e percebeu a situação.

Após identificar o ocorrido, o policial prestou os primeiros atendimentos e auxiliou no socorro da vítima. Ele também matou o escorpião e encaminhou a menina ao Pronto-Socorro de Jacarezinho para avaliação médica.

Na unidade de saúde, a criança foi atendida pela equipe médica e recebeu o soro antiescorpiônico, procedimento indicado em casos que exigem tratamento específico para neutralizar os efeitos do veneno. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da paciente.

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O caso reacende o alerta sobre a presença de escorpiões em Jacarezinho e em municípios da região Norte Pioneira. Em 2025, a área atendida pela 19ª Regional de Saúde registrou três mortes de crianças em decorrência de picadas de escorpião.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), duas das mortes ocorreram em Cambará. As vítimas foram Bernardo Gomes de Oliveira, de 3 anos, e Thaygo Henrique, de 12 anos. Os casos foram registrados nos meses de julho e outubro de 2025.

Em Jacarezinho, a vítima foi Helena Gabrielly da Silva Amorim, de 4 anos, moradora do distrito de Marques dos Reis. A criança foi picada enquanto brincava em casa e morreu após o agravamento do quadro clínico.

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A Sesa orienta que moradores mantenham quintais, terrenos e áreas próximas às residências limpos, além de acondicionar corretamente o lixo doméstico para evitar a proliferação de insetos que servem de alimento aos escorpiões. A recomendação é que qualquer pessoa picada por escorpião seja encaminhada imediatamente a uma unidade de saúde para avaliação e tratamento adequado.