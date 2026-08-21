21 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná

Coluna ADI-PR desta sexta-feira (21)

Por: DAVI MARTINS Fonte: ADI-PR
21/08/2026 às 13h55
21 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
Créditos: Valdir Amaral/Alep

Transparência

A Assembleia Legislativa do Paraná alcançou 100% dos critérios do Programa Nacional de Transparência Pública em 2025. O índice era de 59,10% em 2023 e chegou a 95,32% em 2024, com o Selo Diamante. Sob a gestão de Alexandre Curi, presidente da Alep e candidato ao Senado pelo Paraná, a Casa informou economia e devolução de R$ 620 milhões em 2025. Os recursos foram associados a investimentos estaduais em pavimentação, creches, hospitais e outras políticas públicas.

Participação popular

A Assembleia Itinerante ampliou sua presença no interior e chegou a 36 edições e cerca de 7,5 mil demandas recebidas até o fim de 2025. A Assembleia também ampliou os canais de participação popular e realizou concurso público após cerca de quatro décadas. Outra frente foi a consolidação de leis em códigos estaduais voltados às mulheres, pessoas autistas e consumidores. O período também marcou a criação do primeiro Código de Ética e Decoro Parlamentar da história da Assembleia do Paraná.

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Novos voos

A Prefeitura de Londrina negocia com a Azul Linhas Aéreas a ampliação das operações no Aeroporto Governador José Richa, com novas rotas, reforço de voos existentes e transporte de cargas nacionais e internacionais. Representantes do município se reuniram com o CEO da companhia, John Rodgerson, em São Paulo. A expectativa é que novos voos possam ser anunciados ainda em 2026, após a conclusão dos estudos da empresa.

Coordenador de campanha

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), será o coordenador da campanha de Sandro Alex (PSD) ao Governo do Paraná na Capital. A definição ocorreu em reunião nesta quarta-feira (19), com participação do governador Ratinho Junior e do candidato a vice, Rafael Greca (MDB). O grupo busca reforçar a campanha em Curitiba e na Região Metropolitana, área que concentra parcela expressiva do eleitorado paranaense.

Expofeira Mulher

A Associação Empresarial de Francisco Beltrão e o Núcleo da Mulher Empresária lançam na segunda-feira (24) a 15ª Expofeira Mulher. O evento reúne empreendedorismo, inovação, cultura e valorização feminina, com entrada gratuita. Criada em 2000, a feira integra desde 2024 o Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Paraná e se consolidou como uma das principais vitrines de negócios da região.

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Núcleo anticrises

A Defensoria Pública do Paraná lança na segunda-feira (24) o Núcleo de Proteção aos Vulneráveis em Crises Socioambientais (Nucrise). O evento será realizado no TCE-PR, das 8h30 às 16h30, com debates sobre as experiências de Mariana e Brumadinho. A programação também prevê o lançamento de uma cartilha voltada à proteção da população e à atuação das Defesas Civis municipais. A efetividade do novo núcleo dependerá da estrutura e das atribuições que serão apresentadas no lançamento.

Transporte coletivo

Curitiba publicou edital de R$ 3,9 bilhões para a nova concessão do transporte coletivo, dividida em cinco lotes e com contratos de 15 anos. O modelo prevê integração temporal, eletrificação da frota e novas ligações entre bairros, atendendo cerca de 580 mil passageiros por dia útil. As propostas serão recebidas em 17 de novembro, e o leilão na B3 está marcado para 26 de novembro.

Reforma Tributária

A Prefeitura de Toledo iniciou curso de 60 horas para preparar 83 servidores das áreas de Fazenda, Administração, Controle Interno e Procuradoria para as mudanças da Reforma Tributária. A formação aborda IBS, CBS, fiscalização, repartição da arrecadação e estratégias para evitar perdas de receitas municipais durante a transição. O cronograma segue até novembro, com 15 encontros e participação de especialistas em Direito Tributário.

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Feira de Profissões

A UEPG realiza nesta sexta-feira (21), em Ponta Grossa, a 4ª Feira de Profissões, com 40 estandes e participação de alunos e professores dos cursos de graduação. O evento deve receber mais de 5 mil estudantes, incluindo representantes de 91 escolas de 23 municípios, a maioria públicas ou comunitárias. A programação ocorre das 8h às 21h, no Campus Uvaranas, com atividades culturais e apresentação de serviços e órgãos da universidade.

Denúncias no Pardal

O Paraná já contabiliza mais de 100 denúncias de propaganda eleitoral irregular no sistema Pardal desde o início da campanha e ocupa a terceira posição no país. Impulsionamento e irregularidades na internet concentram os registros em âmbito nacional. As denúncias são encaminhadas à Justiça Eleitoral para apuração e não representam infrações já confirmadas. Os casos podem resultar em decisões judiciais e ações contra candidaturas.

Propaganda eleitoral

A partir de segunda-feira (24), começa a funcionar no TSE a estrutura administrativa do pool de emissoras das Eleições 2026, responsável por receber as mídias e gerar o sinal da propaganda eleitoral gratuita. O atendimento será das 8h às 22h, na sede do tribunal, em Brasília. Na mesma data, o TSE publicará uma página específica com orientações sobre o funcionamento do serviço.

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