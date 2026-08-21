Assembleia Entrevista: presidente da ABRH-PR fala sobre os 60 anos de atuação da entidade

Gilmar Andrade fala sobre os desafios da liderança e o papel estratégico da área diante das novas tecnologias

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
21/08/2026 às 13h44
Assembleia Entrevista: presidente da ABRH-PR fala sobre os 60 anos de atuação da entidade
O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Paraná (ABRH-PR), Gilmar Andrade. Foto: Divulgação/ABRH-PR

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Saber como lidar com os desafios do setor diante das profundas mudanças do mercado de trabalho após a chamada revolução tecnológica: esse é um dos temas centrais do programa Assembleia Entrevista, da TV Assembleia do Paraná, que recebe o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Paraná (ABRH-PR), Gilmar Andrade, em celebração aos 60 anos da entidade.

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Na conversa com a jornalista Ana Zimermann, Andrade destaca as inúmeras mudanças nas relações de emprego ao longo das últimas seis décadas e projeta o futuro dos gestores de recursos humanos diante da chegada de novas ferramentas tecnológicas, com destaque para a inteligência artificial.

“Durante todo esse período, desde 1966, quando a ABRH foi instituída, vivemos alguns marcos importantes: a revolução tecnológica, a globalização, a chegada da internet, a transformação digital das empresas e, agora, a inteligência artificial, já muito presente. Tudo isso trouxe novos modelos de trabalho, novas gerações de trabalhadores e, na prática, mudou praticamente tudo. A transformação das carreiras e das organizações são desafios enfrentados por nossa instituição, que sempre trabalhou em função do desenvolvimento dos processos de gestão de pessoas”, afirma.

O presidente destaca que essa transformação profunda chegou, obviamente, também à formação e à capacitação dos profissionais de RH, cada vez mais integrados às estratégias de mercado das empresas.

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“Em determinado momento, as empresas enxergavam o RH como algo bem operacional, voltado apenas ao cumprimento da legislação. Ao longo do tempo, houve uma evolução desse setor, que cuidava basicamente das contratações, da folha de pagamento e do controle efetivo de pessoas dentro das organizações, até chegar ao que hoje chamamos de RH estratégico. Além desse modelo mais operacional, sempre há alguém olhando para fora da organização, com uma visão estratégica voltada para o negócio. Isso porque as organizações foram se tornando mais complexas e, ou você desenvolve as pessoas, ou fica à margem do processo”, explica.

Reflexos da pandemia

Andrade lembra também que a pandemia de Covid-19 trouxe mudanças significativas no modelo de trabalho, com a adoção do trabalho remoto ou híbrido em empresas de diversos setores.

“Se você olhar não muito longe, na pandemia, quem sustentou o processo durante os dois anos, ou até mais, foi o RH. Quando começou o home office, com todo mundo em casa, a liderança não sabia o que fazer, e foi o RH que teve que se manter firme e dar as respostas que a liderança buscava. Em 2020, quando isso começou — me parece que foi no dia 17 de março —, as empresas disseram que, a partir daquele momento, todos ficariam em casa. E a gente achava que seria uma ou duas semanas, e que logo voltaríamos ao presencial. Só que isso não aconteceu, e tivemos que nos preparar para tudo isso de forma repentina. As organizações precisaram gerir essas equipes remotamente, o que também foi um desafio para a liderança. Depois veio o trabalho híbrido, com a rotina voltando aos poucos. E, hoje, muitas empresas mantêm esse modelo, com alguns dias em casa e outros na empresa. Além disso, diversas atividades atualmente são desenvolvidas de forma online, sem que a pessoa precise sair de casa”, complementa.

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Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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