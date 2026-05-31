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Expedição 399 chega a Salto do Itararé e resgata a história e a identidade dessa cidade na divisa com São Paulo

Projeto idealizado pelo jornalista Oliveira Júnior pretende percorrer os 399 municípios paranaenses em uma jornada que pode durar mais de uma década

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
31/05/2026 às 14h56
Expedição 399 chega a Salto do Itararé e resgata a história e a identidade dessa cidade na divisa com São Paulo

Pequena no tamanho, mas gigante em história, tradição e memória. Com cerca de 5.200 habitantes, localizada a aproximadamente 30 quilômetros de Siqueira Campos, sua comarca, e a 345 quilômetros de Curitiba, a cidade de Salto do Itararé foi o mais recente destino da Expedição 399, projeto idealizado pelo jornalista Oliveira Júnior, que tem como objetivo conhecer e registrar a história dos 399 municípios do Paraná.

Jornalista há 15 anos e responsável pela Folha Extra, um dos principais jornais e portais de notícias do interior do Estado, Oliveira Júnior decidiu transformar um sonho pessoal em um dos projetos mais audaciosos já idealizados por ele. A proposta é simples apenas na teoria: visitar cada uma das cidades paranaenses, conhecer sua história, conversar com seus moradores e revelar aquilo que torna cada município único.

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Em Salto do Itararé, cidade localizada na divisa entre Paraná e São Paulo, a jornada começou por um dos seus cartões-postais mais conhecidos: a ponte sobre o Rio Itararé, que conecta o município à cidade paulista de Barão de Antonina. Mais do que uma estrutura de concreto, a travessia simboliza o encontro entre dois estados, duas culturas e inúmeras histórias compartilhadas ao longo das décadas.

A visita também passou pela Paróquia Santo Antônio de Pádua, um dos maiores símbolos da identidade saltarense, com uma construção que chama a atenção pelo seu formato em anfiteatro e pela arquitetura em pedra. Outro detalhe pouco conhecido é que o altar da igreja abriga relíquias de Santo Antônio de Pádua e de outros mártires da Igreja Católica.

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Um projeto para conhecer cada canto do Paraná

A passagem por Salto do Itararé é apenas uma das etapas da Expedição 399.

O projeto nasceu do desejo de conhecer, documentar e valorizar cada município paranaense, independentemente do seu tamanho ou população. Mais do que visitar cidades, a proposta é registrar histórias, ouvir moradores, descobrir curiosidades e apresentar aos leitores e espectadores aquilo que muitas vezes passa despercebido.

A dimensão do desafio impressiona. Em uma conta rápida, caso Oliveira Júnior consiga manter o ritmo de visitar uma cidade por semana, a jornada levará entre cinco e seis anos para ser concluída.

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Entretanto, a realidade pode ser ainda mais desafiadora. Entre a rotina de trabalho no jornalismo, compromissos profissionais e demais projetos, o prazo pode facilmente se estender para dez ou até quinze anos.

Mas para o jornalista, isso pouco importa. “O objetivo nunca foi terminar rápido. O mais importante é viver a experiência, viajar, conhecer pessoas, ouvir histórias e descobrir aquilo que torna cada cidade especial. Se levar cinco, dez ou quinze anos, tudo bem. O importante é concluir a missão e conhecer cada cantinho do Paraná”, resume.

E se depender do que foi encontrado em Salto do Itararé, a Expedição 399 promete revelar muito mais do que mapas e estatísticas. Promete revelar pessoas.

Outras cidades do Paraná já estão disponíveirs no canal do Youtube, www.youtube.com/@expedição399

 

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