Expedição 399 chega a Salto do Itararé e resgata a história e a identidade dessa cidade na divisa com São Paulo

Pequena no tamanho, mas gigante em história, tradição e memória. Com cerca de 5.200 habitantes, localizada a aproximadamente 30 quilômetros de Siqueira Campos, sua comarca, e a 345 quilômetros de Curitiba, a cidade de Salto do Itararé foi o mais recente destino da Expedição 399, projeto idealizado pelo jornalista Oliveira Júnior, que tem como objetivo conhecer e registrar a história dos 399 municípios do Paraná.

Jornalista há 15 anos e responsável pela Folha Extra, um dos principais jornais e portais de notícias do interior do Estado, Oliveira Júnior decidiu transformar um sonho pessoal em um dos projetos mais audaciosos já idealizados por ele. A proposta é simples apenas na teoria: visitar cada uma das cidades paranaenses, conhecer sua história, conversar com seus moradores e revelar aquilo que torna cada município único.

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Em Salto do Itararé, cidade localizada na divisa entre Paraná e São Paulo, a jornada começou por um dos seus cartões-postais mais conhecidos: a ponte sobre o Rio Itararé, que conecta o município à cidade paulista de Barão de Antonina. Mais do que uma estrutura de concreto, a travessia simboliza o encontro entre dois estados, duas culturas e inúmeras histórias compartilhadas ao longo das décadas.

A visita também passou pela Paróquia Santo Antônio de Pádua, um dos maiores símbolos da identidade saltarense, com uma construção que chama a atenção pelo seu formato em anfiteatro e pela arquitetura em pedra. Outro detalhe pouco conhecido é que o altar da igreja abriga relíquias de Santo Antônio de Pádua e de outros mártires da Igreja Católica.

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Um projeto para conhecer cada canto do Paraná

A passagem por Salto do Itararé é apenas uma das etapas da Expedição 399.

O projeto nasceu do desejo de conhecer, documentar e valorizar cada município paranaense, independentemente do seu tamanho ou população. Mais do que visitar cidades, a proposta é registrar histórias, ouvir moradores, descobrir curiosidades e apresentar aos leitores e espectadores aquilo que muitas vezes passa despercebido.

A dimensão do desafio impressiona. Em uma conta rápida, caso Oliveira Júnior consiga manter o ritmo de visitar uma cidade por semana, a jornada levará entre cinco e seis anos para ser concluída.

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Entretanto, a realidade pode ser ainda mais desafiadora. Entre a rotina de trabalho no jornalismo, compromissos profissionais e demais projetos, o prazo pode facilmente se estender para dez ou até quinze anos.

Mas para o jornalista, isso pouco importa. “O objetivo nunca foi terminar rápido. O mais importante é viver a experiência, viajar, conhecer pessoas, ouvir histórias e descobrir aquilo que torna cada cidade especial. Se levar cinco, dez ou quinze anos, tudo bem. O importante é concluir a missão e conhecer cada cantinho do Paraná”, resume.

E se depender do que foi encontrado em Salto do Itararé, a Expedição 399 promete revelar muito mais do que mapas e estatísticas. Promete revelar pessoas.

Outras cidades do Paraná já estão disponíveirs no canal do Youtube, www.youtube.com/@expedição399