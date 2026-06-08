Governador lança pedra fundamental do novo polo da UEL em Assaí

Redação - Folha Extra

ASSAÍ - O município de Assaí, na região Norte do Paraná, viveu nesta segunda-feira (8) um momento histórico com o lançamento da Pedra Fundamental do Polo da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A solenidade contou com a presença do governador Ratinho Junior e reuniu autoridades estaduais, lideranças regionais, representantes da universidade, professores, estudantes e moradores, marcando oficialmente o início de um projeto voltado à expansão do ensino superior público no Norte do Paraná.

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O evento contou com a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, da reitora da Universidade Estadual de Londrina, Marta Favaro, do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, da deputada federal Luisa Canziani, do deputado federal Sandro Alex, além de prefeitos, vereadores e demais autoridades da região.

A implantação do Polo da UEL em Assaí representa um avanço na interiorização do ensino superior público e amplia a presença da universidade em uma região estratégica do estado. A iniciativa busca aproximar o acesso à educação superior de qualidade da população local e dos municípios vizinhos, fortalecendo atividades ligadas ao ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Durante a cerimônia, o prefeito Tuti Bomtempo destacou a importância do projeto para o desenvolvimento regional e ressaltou o potencial da educação como instrumento de transformação social e econômica. Segundo ele, a chegada da universidade deve contribuir para a formação de profissionais qualificados, incentivo ao empreendedorismo, fortalecimento do agronegócio e atração de novos investimentos.

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O governador Ratinho Junior afirmou que o projeto representa um marco para a própria trajetória da Universidade Estadual de Londrina, que amplia sua atuação para além do município-sede. O chefe do Executivo estadual destacou ainda o papel da educação pública na geração de oportunidades e no desenvolvimento das cidades paranaenses.

A reitora Marta Favaro participou da solenidade ao lado de representantes da comunidade acadêmica da UEL. O projeto prevê a ampliação das atividades universitárias na região, fortalecendo a conexão entre universidade e sociedade por meio da oferta de conhecimento, pesquisa científica e ações voltadas ao desenvolvimento regional.

O lançamento da Pedra Fundamental do Polo da UEL em Assaí passa a integrar um conjunto de investimentos voltados à expansão do ensino superior público no Paraná, consolidando o município como um novo centro de educação, inovação e formação acadêmica para o Norte do estado.