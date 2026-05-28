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Ratinho Junior anuncia Polo da Universidade Estadual de Londrina em Assaí

Instalação da UEL Polo Assaí marca a expansão da universidade para fora de Londrina e representa a primeira unidade da instituição implantada em outro município

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
28/05/2026 às 09h03
Ratinho Junior anuncia Polo da Universidade Estadual de Londrina em Assaí
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ASSAÍ - O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou a implantação do polo da Universidade Estadual de Londrina (UEL) no município de Assaí, no Norte do Paraná. O anúncio foi realizado ao lado do prefeito Tuti Bomtempo, do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli e do secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Igor Oliveira.

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A instalação da UEL Polo Assaí marca a expansão da universidade para fora de Londrina e representa a primeira unidade da instituição implantada em outro município. Reconhecida nacionalmente nas áreas de ensino, pesquisa e inovação, a Universidade Estadual de Londrina iniciará agora o processo de estruturação do novo polo educacional em Assaí.

A iniciativa é considerada uma das principais conquistas educacionais da história do município e deve ampliar o acesso ao ensino superior público e de qualidade para estudantes de Assaí e cidades da região. A expectativa é que o novo polo contribua para o fortalecimento do desenvolvimento econômico, social e tecnológico local, além de ampliar oportunidades de formação profissional e incentivo à inovação.

Durante o anúncio, o prefeito Tuti Bomtempo destacou a importância da chegada da universidade para o município e afirmou que a implantação da UEL representa um novo momento para a cidade. Segundo ele, o projeto deve beneficiar principalmente os jovens da região, ampliando o acesso à educação superior sem a necessidade de deslocamento para outros centros urbanos.

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O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, participou da oficialização da implantação ao lado de lideranças políticas e representantes da administração municipal. Também esteve presente o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, que acompanha as discussões relacionadas ao fortalecimento do ensino superior no interior do Paraná.

A Prefeitura de Assaí informou que a população está convidada para participar da solenidade de lançamento da Pedra Fundamental da UEL Polo Assaí. O evento será realizado no dia 8 de junho, às 10h, e marcará oficialmente o início da implantação da estrutura universitária no município.

A criação do polo universitário em Assaí integra as ações de ampliação do acesso ao ensino superior no Paraná, com foco na interiorização das universidades estaduais e no fortalecimento da educação pública regional.

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Assaí - PR
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Assaí é um município do norte do Paraná, fundado em 1943, marcado pela forte influência da imigração japonesa. Sua economia se baseia principalmente na agricultura, com destaque para o café, soja, milho e trigo. A cidade preserva tradições culturais nipônicas, refletidas em festas, gastronomia e costumes locais. Com população acolhedora, Assaí oferece qualidade de vida, união comunitária e belezas naturais, unindo desenvolvimento agrícola à preservação cultural e histórica de sua formação.
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