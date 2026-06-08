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Semana tem previsão de manhãs frias e tardes quentes no Norte Pioneiro

Tendência meteorológica indica predominância de tempo estável, com presença de sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuvas generalizadas na maior parte do período

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/06/2026 às 10h49
Semana tem previsão de manhãs frias e tardes quentes no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Simepar.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A semana no Norte Pioneiro do Paraná será marcada por variação de temperaturas, com manhãs mais amenas e elevação gradual do calor ao longo dos dias em Wenceslau Braz, Ibaiti, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio. A tendência meteorológica indica predominância de tempo estável, com presença de sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuvas generalizadas na maior parte do período. Confira a previsão do tempo para os próximos dias.

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Em Wenceslau Braz, as temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 13°C e máximas em torno de 22°C no início da semana, com leve elevação nos dias seguintes, podendo chegar a 24°C. As manhãs tendem a ser mais frias, especialmente em áreas mais baixas do município, enquanto as tardes registram sensação térmica mais amena.

Em Ibaiti, que possui maior altitude em relação às demais cidades da região, o frio nas primeiras horas do dia deve ser mais intenso. As mínimas podem ficar entre 12°C e 14°C, com máximas variando de 21°C a 23°C. A presença de neblina nas primeiras horas da manhã não está descartada, seguida de aberturas de sol ao longo do dia.

Santo Antônio da Platina deve registrar condições de tempo mais estável, com temperaturas variando entre 13°C e 24°C. O predomínio é de sol entre nuvens, com aumento de nebulosidade em alguns períodos, especialmente à tarde. O clima segue típico de transição, com amplitude térmica entre manhãs frescas e tardes mais quentes.

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Em Cornélio Procópio, as temperaturas tendem a ser ligeiramente mais elevadas, com máximas podendo chegar a 25°C em alguns dias da semana. As mínimas ficam próximas de 14°C. O município deve registrar maior sensação de calor no período da tarde, com tempo firme e baixa possibilidade de chuva.

De forma geral, o Norte Pioneiro apresenta padrão típico de outono avançando para condições mais secas, com variação térmica entre o início e o fim do dia. A atuação de sistemas de alta pressão mantém o tempo mais estável na maior parte da semana, com eventuais aumentos de nebulosidade e possibilidade isolada de pancadas rápidas em pontos específicos da região.

Foto: Divulgação.
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