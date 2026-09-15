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Governo do Estado leva serviços do Paraná em Ação para Carlópolis

Programa será realizado entre os dias 17 a 19 de setembro Salão Paroquial Nossa Senhora de Lourdes com vários serviços para população

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
15/09/2026 às 14h20
Governo do Estado leva serviços do Paraná em Ação para Carlópolis
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

CARLÓPOLIS - Moradores de Carlópolis e municípios da região do Norte Pioneiro terão acesso a diversos serviços públicos gratuitos entre os dias 17 e 19 de setembro durante mais uma edição do programa Paraná em Ação. A iniciativa do Governo do Paraná será realizada no Salão Paroquial Nossa Senhora de Lourdes, no Centro da cidade, com atendimentos das 9h às 17h.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju), o programa reúne em um único local serviços oferecidos por órgãos estaduais, municipais e parceiros, com o objetivo de facilitar o acesso da população a atendimentos considerados essenciais. A proposta é concentrar diferentes áreas de atendimento para reduzir deslocamentos e ampliar o acesso da comunidade a direitos e programas públicos.

Durante os três dias de evento, os participantes poderão buscar orientações e serviços relacionados à documentação, assistência social, direitos humanos, defesa do consumidor, orientação jurídica, trabalho, além de informações sobre programas sociais e benefícios disponíveis à população.

Instituído pela Lei Estadual nº 16.583/2010, o Paraná em Ação tem como finalidade promover cidadania e inclusão social por meio da oferta gratuita de serviços públicos. O programa também busca aproximar a população dos órgãos governamentais e fortalecer ações voltadas ao atendimento de demandas comunitárias.

A expectativa é que moradores de Carlópolis e de cidades vizinhas aproveitem a estrutura montada para resolver pendências, obter documentos, buscar orientações e acessar serviços que normalmente exigiriam deslocamentos para diferentes repartições públicas.

Entre os parceiros confirmados para esta edição está a Copel, que disponibilizará atendimento ao público durante todo o evento. A companhia oferecerá serviços como emissão de segunda via de faturas, atualização cadastral, troca de titularidade, negociação de débitos e adesão à fatura digital.

Os consumidores também poderão esclarecer dúvidas sobre o fornecimento de energia elétrica, conhecer os canais digitais de atendimento e obter informações sobre programas desenvolvidos pela empresa.

O Paraná em Ação será realizado no Salão Paroquial Nossa Senhora de Lourdes, localizado na Rua Padre Hugo, esquina com a Rua Laurindo Franco de Godói, no Centro de Carlópolis.

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Carlópolis é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 1917, conhecido por suas belezas naturais e tradições culturais. Localizada às margens da represa de Chavantes, a cidade atrai visitantes para o turismo ecológico, pesca e esportes náuticos. Sua economia se baseia na agricultura, destacando-se a produção de uva, café e outras frutas. Com população acolhedora, Carlópolis combina natureza, história e desenvolvimento, oferecendo qualidade de vida e atrativos turísticos regionais.
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