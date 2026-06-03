Maio registra chuva acima da média e recordes de temperatura em cidades da região

Redação - Folha Extra

CLIMA E TEMPO - O mês de maio foi marcado por extremos climáticos em municípios do Paraná, com volumes de chuva muito acima da média histórica e registros de temperaturas que estabeleceram novos recordes para o período. Dados meteorológicos apontam que cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais enfrentaram acumulados de precipitação que chegaram a mais que o dobro do esperado para o mês, além de oscilações significativas entre frio intenso e calor atípico.

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Entre os destaques da região do Norte Pioneiro estão os municípios de Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina, que registraram temperatura média mensal cerca de 1°C abaixo da média histórica. Ao mesmo tempo, essas cidades também contabilizaram as maiores temperaturas já observadas para o mês de maio em suas respectivas séries históricas.

Em Cambará, a menor temperatura registrada durante o mês foi de 4,7°C, enquanto a máxima chegou a 31,8°C. Em Cornélio Procópio, os termômetros marcaram mínima de 5,8°C e máxima de 30°C. Já em Santo Antônio da Platina, a temperatura variou entre 6,5°C e 29,9°C ao longo do período.

Nos Campos Gerais, Jaguariaíva apresentou a menor temperatura entre os municípios analisados, com registro de 1,7°C. A máxima observada na cidade foi de 28,7°C, evidenciando a amplitude térmica registrada ao longo de maio.

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Além das temperaturas, o volume de chuvas chamou a atenção. Em Cambará, Cornélio Procópio e Jaguariaíva, a média prevista para todo o mês foi atingida ainda nos primeiros dez dias de maio. O cenário contribuiu para a formação de acumulados históricos de precipitação.

Cambará encerrou o mês com 189,6 milímetros de chuva, enquanto a média histórica para maio é de 87,5 milímetros. Em Cornélio Procópio, o acumulado chegou a 220 milímetros, mais que o dobro dos 92,7 milímetros considerados normais para o período.

Situação semelhante foi registrada em Jaguariaíva, onde foram contabilizados 216 milímetros de chuva, frente à média histórica de 94,6 milímetros. Em Santo Antônio da Platina, o volume acumulado foi de 78,8 milímetros, superando os 71,7 milímetros normalmente esperados para o mês.

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Os dados reforçam o comportamento climático atípico observado em maio, com ocorrência simultânea de recordes de chuva, períodos de frio mais intenso e temperaturas elevadas acima dos padrões históricos em diferentes regiões do Paraná.