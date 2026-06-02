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Município do Norte Pioneiro se destaca na geração de empregos no Paraná

Cambará registrou mais de 800 vagas no primeiro quadrimestre do ano, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
02/06/2026 às 16h32
Município do Norte Pioneiro se destaca na geração de empregos no Paraná
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, está entre os municípios que mais se destacaram na geração de empregos formais nos primeiros quatro meses de 2026. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que a cidade registrou saldo positivo de 864 vagas com carteira assinada entre janeiro e abril, resultado que representa um crescimento de 21,5% no estoque de trabalhadores formais em comparação ao mesmo período do ano anterior.

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O desempenho coloca Cambará na segunda posição entre os municípios paranaenses com maior crescimento proporcional ao número de habitantes do emprego formal no período. O indicador considera a relação entre o número de novas vagas criadas e o total de trabalhadores com carteira assinada já existentes em cada município.

Entre os fatores que impulsionaram o resultado, a construção civil teve papel de destaque. O setor foi responsável por 553 dos 864 empregos gerados na cidade, liderando as contratações e contribuindo diretamente para a expansão do mercado de trabalho local.

Os dados fazem parte do levantamento divulgado pelo Caged, que mostra avanço do emprego formal em todas as regiões do Paraná. Entre janeiro e abril, 291 municípios registraram saldo positivo na geração de vagas, o equivalente a aproximadamente 73% das cidades do Estado. Outros oito municípios apresentaram estabilidade, com número de admissões igual ao de desligamentos.

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No ranking estadual de crescimento proporcional do emprego, Cambará ficou atrás apenas de Itambaracá, que registrou expansão de 22,2% após a criação de 122 vagas formais. Na sequência aparecem Guairaçá, Santa Maria do Oeste, Ivatuba, Uniflor, Nova Tebas, Rio Azul e Porto Vitória.

No acumulado do primeiro quadrimestre de 2026, o Paraná criou 58.863 empregos com carteira assinada, alcançando o quarto melhor resultado do Brasil. O saldo positivo foi resultado de 750.952 admissões e 692.089 desligamentos registrados no período.

O setor de serviços liderou a geração de empregos no Estado, com 32.905 vagas abertas, seguido pela indústria, com 13.212 postos de trabalho. A construção civil, segmento que impulsionou o crescimento de Cambará, também apresentou desempenho expressivo no Paraná, com saldo de 8.831 novas vagas formais entre janeiro e abril. O comércio e a agropecuária completam a lista dos setores que registraram resultados positivos no período.

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