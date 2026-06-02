Município do Norte Pioneiro se destaca na geração de empregos no Paraná

Redação - Folha Extra
CAMBARÁ - Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, está entre os municípios que mais se destacaram na geração de empregos formais nos primeiros quatro meses de 2026. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que a cidade registrou saldo positivo de 864 vagas com carteira assinada entre janeiro e abril, resultado que representa um crescimento de 21,5% no estoque de trabalhadores formais em comparação ao mesmo período do ano anterior.
O desempenho coloca Cambará na segunda posição entre os municípios paranaenses com maior crescimento proporcional ao número de habitantes do emprego formal no período. O indicador considera a relação entre o número de novas vagas criadas e o total de trabalhadores com carteira assinada já existentes em cada município.
Entre os fatores que impulsionaram o resultado, a construção civil teve papel de destaque. O setor foi responsável por 553 dos 864 empregos gerados na cidade, liderando as contratações e contribuindo diretamente para a expansão do mercado de trabalho local.
Os dados fazem parte do levantamento divulgado pelo Caged, que mostra avanço do emprego formal em todas as regiões do Paraná. Entre janeiro e abril, 291 municípios registraram saldo positivo na geração de vagas, o equivalente a aproximadamente 73% das cidades do Estado. Outros oito municípios apresentaram estabilidade, com número de admissões igual ao de desligamentos.
No ranking estadual de crescimento proporcional do emprego, Cambará ficou atrás apenas de Itambaracá, que registrou expansão de 22,2% após a criação de 122 vagas formais. Na sequência aparecem Guairaçá, Santa Maria do Oeste, Ivatuba, Uniflor, Nova Tebas, Rio Azul e Porto Vitória.
No acumulado do primeiro quadrimestre de 2026, o Paraná criou 58.863 empregos com carteira assinada, alcançando o quarto melhor resultado do Brasil. O saldo positivo foi resultado de 750.952 admissões e 692.089 desligamentos registrados no período.
O setor de serviços liderou a geração de empregos no Estado, com 32.905 vagas abertas, seguido pela indústria, com 13.212 postos de trabalho. A construção civil, segmento que impulsionou o crescimento de Cambará, também apresentou desempenho expressivo no Paraná, com saldo de 8.831 novas vagas formais entre janeiro e abril. O comércio e a agropecuária completam a lista dos setores que registraram resultados positivos no período.