Atleta de Tomazina vai representar o Brasil em Campeonato Mundial de Canoagem

Redação - Folha Extra

TOMAZINA - O atleta Davi Santhiago dos Santos Ribeiro, de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, foi convocado para representar o Brasil no Campeonato Mundial Júnior e Sub-23 de Canoagem Slalom. Integrante da ATOCA (Associação Tomazinense de Canoagem), o jovem embarcou para a Europa, onde participará de um período de treinamentos antes da principal competição internacional da categoria.

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A preparação terá início em Ivrea, na Itália, considerada uma das referências mundiais da canoagem slalom. No local, Davi participará de um camp internacional de treinamento até o dia 15 de junho, ao lado de atletas e treinadores de diferentes países. A atividade tem como objetivo aprimorar aspectos técnicos e ampliar a experiência competitiva dos participantes.

Após a etapa de preparação na Itália, o atleta seguirá para Cracóvia, na Polônia, cidade que sediará o Campeonato Mundial Júnior e Sub-23 de Canoagem Slalom entre os dias 30 de junho e 5 de julho. O evento reunirá competidores de diversas nações nas disputas das modalidades K1 Slalom e Caiaque Cross, consideradas algumas das principais provas da canoagem de alto rendimento.

A programação oficial do Mundial prevê treinamentos entre os dias 25 e 30 de junho, antecedendo o início das competições. Após o encerramento do torneio, Davi permanecerá na Europa por mais uma semana para participar de um novo camp internacional de treinamento em Cracóvia.

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O atleta integra o Projeto Revelar Talentos, iniciativa voltada à formação e desenvolvimento de jovens promessas da canoagem brasileira. O programa busca oferecer suporte técnico, preparação física e acompanhamento especializado para atletas em processo de desenvolvimento esportivo.

Praticante da modalidade desde 2019, Davi acumula participações em campeonatos brasileiros, sul-americanos e pan-americanos. Competindo nas categorias K1 Slalom e Caiaque Cross, o atleta vem construindo trajetória de destaque no cenário nacional da modalidade.