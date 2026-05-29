Sebrae mostra pujança da agricultura familiar do Norte Pioneiro, destaca deputado Romanelli (PSD)

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou nesta quarta-feira (27) o trabalho do Sebrae na valorização e divulgação da produção da agricultura familiar das 44 cidades da mesorregião do Norte Pioneiro. "É senso comum associar a inovação às novas tecnologias que estão mudando a vida na cidade e no campo, mas o Sebrae mostra que a inovação está ligada também à produção orgânica, à agroecologia e aos produtos de origem e qualidade certificadas, especialidade da agricultura familiar do Norte Pioneiro", disse Romanelli ao registrar o quinto encontro de produtos diferenciados realizado em Jacarezinho na quinta-feira (21).

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O encontro, segundo o Sebrae-PR, também faz parte do calendário de pré-lançamento da 19ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) e da 5ª edição da Feira Sabores, que ocorrem simultaneamente entre os dias 20 e 22 de outubro, no Centro de Eventos de Jacarezinho. "Temos queijos premiados na França, café e goiaba premiados e exportados para a Europa, e frutas que estão ganhando os mercados nacional e internacional. Referências de que a produção de ponta, a mais procurada pelo consumidor, está no Norte Pioneiro", destacou Romanelli.

Produtores de cafés especiais, queijos, verduras e legumes orgânicos, geleias, cachaças, charcutaria, mel e frutas de todo o Norte Pioneiro estavam entre os 50 expositores do encontro, que fizeram uma prévia do que o público deverá encontrar na edição 2026 da Ficafé e da Feira Sabores.

Certificados

A agricultura orgânica no Norte Pioneiro do Paraná é um setor em forte expansão, focado principalmente na agricultura familiar e na diversificação de produtos. A região conta com mais de 355 certificações orgânicas distribuídas em 19 cidades para a produção de frutas, café, hortaliças e processados.

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Pelo menos três produtos locais têm certificação de Indicação Geográfica reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial: o Café do Norte Pioneiro, a Goiaba de Carlópolis e o Morango do Norte Pioneiro.

O consultor do Sebrae-PR Odemir Capello afirmou que a qualidade e o reconhecimento do Norte Pioneiro passaram por um intenso processo de desenvolvimento de território, desde a qualificação técnica dos pequenos produtores e as certificações que atestam a padronização dos processos até o orgulho de pertencer à cadeia produtiva. "Esta integração é fundamental para que o pequeno produtor consiga agregar valor ao seu produto e, assim, conquistar cada vez mais mercado."

Apoio

A valorização da agricultura familiar, segundo Romanelli, passa também pelo apoio do Estado em diversos programas, como o Coopera Paraná, criado em 2019 e que neste ano pode chegar a R$ 100 milhões na aquisição de produtos de agricultores familiares por meio de cooperativas e associações. "A alimentação escolar em todo o Paraná — lei aprovada na Assembleia Legislativa — deverá ser 100% orgânica até 2030, e grande parte dos alimentos será produzida pela agricultura familiar."

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A 19ª edição da Ficafé e a 5ª edição da Feira Sabores, entre os dias 20 e 22 de outubro no Centro de Eventos de Jacarezinho, são realizadas em conjunto há cinco anos e funcionam como vitrine para a exposição de cafés especiais e de produtos do agronegócio com Indicação Geográfica (IG) e certificações de qualidade.

Além dos cafés, as feiras apresentam alimentos orgânicos, queijos, morango, goiaba, açúcar mascavo, mel, entre outros itens cultivados por pequenos produtores da região. Os eventos atraem produtores, estudantes, empresários, compradores e lideranças interessados em conhecer as principais inovações e tendências do agronegócio.