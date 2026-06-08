Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Assembleia Legislativa aumenta iniciativas que fortalecem a doação de sangue no Paraná

Presidente da Comissão de Saúde Pública, deputado Tercílio Turini, destacou a importância do gesto para o atendimento de pacientes que dependem de transfusões em situações de emergência e tratamentos médicos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com ALEP
08/06/2026 às 08h43
Assembleia Legislativa aumenta iniciativas que fortalecem a doação de sangue no Paraná
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - O Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, reforça a importância da doação voluntária e regular de sangue em todo o mundo. A data também integra as ações do Junho Vermelho, campanha internacional que busca conscientizar a população sobre a necessidade de manter os estoques dos bancos de sangue abastecidos, especialmente durante os meses mais frios do ano. No Paraná, órgãos públicos e representantes do Legislativo estadual intensificam o incentivo à doação diante da redução dos estoques em diversas regiões.

Continua após a publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), alertou para a diminuição das reservas dos tipos sanguíneos O positivo (O+) e O negativo (O−), considerados essenciais em atendimentos de urgência e emergência. A queda nas doações costuma ocorrer durante o inverno e em períodos de feriados prolongados, quando há menor comparecimento de voluntários aos hemocentros.

A Assembleia Legislativa do Paraná também tem ampliado iniciativas voltadas à conscientização sobre a doação de sangue. O presidente da Comissão de Saúde Pública, deputado Tercílio Turini, destacou a importância do gesto para o atendimento de pacientes que dependem de transfusões em situações de emergência e tratamentos médicos.

Entre as medidas já em vigor no Estado está a Lei nº 20.992/2020, que instituiu a Campanha Julho Vermelho, destinada à promoção de ações educativas e de conscientização sobre a doação de sangue. A legislação prevê atividades como palestras, campanhas informativas e mobilizações junto à população.

Continua após a publicidade

Outras normas estaduais também incentivam a participação dos doadores. A Lei nº 13.964/2002 garante desconto de 50% em eventos culturais, esportivos e artísticos para doadores regulares de sangue. Já a Lei nº 19.293/2017 prevê isenção de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no Paraná. O benefício foi posteriormente ampliado para doadores de medula óssea e de leite humano.

Além das leis já sancionadas, projetos em tramitação na Assembleia Legislativa propõem novas formas de incentivo. Entre eles está a criação do Selo Movimento Pela Vida, destinado a empresas e instituições que promovam campanhas permanentes de saúde e incentivo à doação de sangue, além de uma proposta para inclusão de mensagens de conscientização nas faturas de serviços públicos.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos, apresentar documento oficial com foto, pesar pelo menos 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Menores de idade precisam de autorização e acompanhamento do responsável legal. O Hemepar orienta que os doadores estejam alimentados, hidratados e evitem alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação.

Continua após a publicidade
A agenda inclui audiências públicas sobre infância e demandas urbanas, eventos de formação para servidores, além das sessões plenárias e reuniões das comissões da Casa de Leis. Foto: Antônio More/Alep
AGENDA SEMANAL Há 3 dias

Assembleia debate sobre políticas para mulheres, infância e saúde na próxima semana

Programação inclui audiências públicas, capacitação sobre primeiros socorros, fórum de comunidades terapêuticas. Duas sessões plenárias estão marcadas para segunda-feira (8).

 Reunião ocorreu após as sessões plenárias desta segunda-feira (2). Foto: Antônio More/Alep
MUDANÇA Há 5 dias

Assembleia aprova mudança na lei sobre corte e poda de árvores perto da rede de energia

Projeto define responsabilidades pela poda de árvores próximas à rede elétrica e reforça a proteção da vegetação nativa

 A medida busca fortalecer a fiscalização da cadeia de produção e comercialização, ampliar a rastreabilidade dos produtos e combater a informalidade no segmento. Foto: Antônio More/Alep
PARANÁ Há 6 dias

Assembleia Legislativa aprova rastreabilidade obrigatória para água mineral no Paraná

Proposta cria selo fiscal para reforçar a fiscalização e foi um dos itens pautados nas sessões plenárias desta segunda-feira (1º)

 Parlamentares concentram as atividades nas votações em Plenário e nas comissões legislativas. Foto: Orlando Kissner/Alep
AGENDA CHEIA Há 7 dias

Junho começa com votações de projetos, reconhecimento cultural e sessões na Assembleia Legislativa

Primeira semana do mês terá análise de projetos do Poder Executivo, do Tribunal de Justiça e de parlamentares, além de votações e debates

 Deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD). Foto: Divulgação/Assessoria Parlamentar
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Sebrae mostra pujança da agricultura familiar do Norte Pioneiro, destaca deputado Romanelli (PSD)

Parlamentar defende que inovação no campo vai além da tecnologia e passa pela certificação e pela agroecologia

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
norte pioneiro Há 8 minutos

Município da região recebe fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná
VIOLÊNCIA Há 26 minutos

Homem é esfaqueado na noite do domingo no Norte Pioneiro
NORTE PIONEIRO Há 45 minutos

Crise na Santa Casa de Jacarezinho aumenta insegurança entre médicos, funcionários e pacientes
POLÍTICA PARANAENSE Há 47 minutos

Assembleia Legislativa aumenta iniciativas que fortalecem a doação de sangue no Paraná
NORTE PIONEIRO Há 56 minutos

Escola da região se destaca em programa de protagonismo estudantil do Governo do Paraná

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados