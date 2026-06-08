Assembleia Legislativa aumenta iniciativas que fortalecem a doação de sangue no Paraná

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - O Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, reforça a importância da doação voluntária e regular de sangue em todo o mundo. A data também integra as ações do Junho Vermelho, campanha internacional que busca conscientizar a população sobre a necessidade de manter os estoques dos bancos de sangue abastecidos, especialmente durante os meses mais frios do ano. No Paraná, órgãos públicos e representantes do Legislativo estadual intensificam o incentivo à doação diante da redução dos estoques em diversas regiões.

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A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), alertou para a diminuição das reservas dos tipos sanguíneos O positivo (O+) e O negativo (O−), considerados essenciais em atendimentos de urgência e emergência. A queda nas doações costuma ocorrer durante o inverno e em períodos de feriados prolongados, quando há menor comparecimento de voluntários aos hemocentros.

A Assembleia Legislativa do Paraná também tem ampliado iniciativas voltadas à conscientização sobre a doação de sangue. O presidente da Comissão de Saúde Pública, deputado Tercílio Turini, destacou a importância do gesto para o atendimento de pacientes que dependem de transfusões em situações de emergência e tratamentos médicos.

Entre as medidas já em vigor no Estado está a Lei nº 20.992/2020, que instituiu a Campanha Julho Vermelho, destinada à promoção de ações educativas e de conscientização sobre a doação de sangue. A legislação prevê atividades como palestras, campanhas informativas e mobilizações junto à população.

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Outras normas estaduais também incentivam a participação dos doadores. A Lei nº 13.964/2002 garante desconto de 50% em eventos culturais, esportivos e artísticos para doadores regulares de sangue. Já a Lei nº 19.293/2017 prevê isenção de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no Paraná. O benefício foi posteriormente ampliado para doadores de medula óssea e de leite humano.

Além das leis já sancionadas, projetos em tramitação na Assembleia Legislativa propõem novas formas de incentivo. Entre eles está a criação do Selo Movimento Pela Vida, destinado a empresas e instituições que promovam campanhas permanentes de saúde e incentivo à doação de sangue, além de uma proposta para inclusão de mensagens de conscientização nas faturas de serviços públicos.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos, apresentar documento oficial com foto, pesar pelo menos 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Menores de idade precisam de autorização e acompanhamento do responsável legal. O Hemepar orienta que os doadores estejam alimentados, hidratados e evitem alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação.