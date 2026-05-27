Caminhoneiro tenta ultrapassagem e provoca acidente nos Campos Gerais

Caminhoneiro provoca capotamento de carro ao tentar ultrapassá-lo e bater na lateral dele — Foto: Polícia Rodoviária Estadual

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

Um caminhoneiro de 49 anos provocou o capotamento de um carro ao tentar ultrapassá-lo na PR-151 em Carambeí, nos Campos Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ele bateu na lateral do veículo durante a manobra na tarde desta terça-feira (26).

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Conforme as informações oficiais da PRE, os dois veículos viajavam sentido à cidade de Ponta Grossa quando, no km 316 da rodovia, próximo ao acesso à Carambeí, o caminhoneiro tentou ultrapassar o carro, e acabou batendo na lateral do veículo.

Com o impacto da batida, o automóvel saiu da pista e capotou na margem direita da rodovia. A motorista do carro, de 37 anos, ficou ferida e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela equipe de socorristas da EPR Litoral Pioneiro.

O caminhoneiro não se feriu, foi submetido ao teste de bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.