Cidade do Norte Pioneiro está no TOP 10 de qualidade de vida nos municípios brasileiros

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - A cidade de Cornélio Procópio está entre as 10 cidades brasileiras com melhor qualidade de vida, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado nesta quarta-feira (20). O município do Norte Pioneiro conquistou a 8ª posição nacional, com nota 71,16, e aparece como a segunda cidade mais bem colocada do Paraná, atrás apenas de Curitiba, considerada a melhor capital brasileira para se viver.

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O levantamento aponta que o Paraná possui um dos melhores desempenhos do País em qualidade de vida. Dos 399 municípios paranaenses, 271 alcançaram classificação elevada no índice, o equivalente a 68% das cidades avaliadas. Outros 123 municípios apresentaram desempenho intermediário e apenas cinco ficaram nas faixas mais baixas.

Além de ocupar posição de destaque no ranking nacional, Cornélio Procópio lidera o indicador de Oportunidades no Paraná, com nota 58,51. A dimensão avalia fatores como direitos individuais, inclusão social, liberdade de escolha e acesso ao ensino superior.

O IPS Brasil considera 57 indicadores sociais e ambientais para medir o nível de desenvolvimento dos municípios brasileiros. As análises são divididas em três grandes áreas: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades. As notas variam de 0 a 100, sendo que índices acima de 60,78 já são considerados elevados.

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Entre os municípios brasileiros mais bem avaliados, Curitiba aparece na 5ª posição nacional, com nota 71,29. Maringá também integra o grupo das 20 melhores cidades do País, ocupando o 14º lugar, com índice de 70,87.

No recorte por faixa populacional, Cornélio Procópio também se destacou entre as cidades brasileiras com população entre 20 mil e 100 mil habitantes, alcançando a terceira colocação nacional. O resultado reforça a presença do município entre os principais indicadores de desenvolvimento social e qualidade de vida do País.

O ranking estadual ainda reúne cidades como Quatro Pontes, Quatro Barras, Toledo, São José dos Pinhais, Cafelândia, Ivatuba e Pato Branco entre os 10 melhores índices do Paraná.

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Na classificação geral dos estados brasileiros, o Paraná ficou na quarta posição nacional, com nota 65,21, acima da média brasileira de 63,40. O resultado representa crescimento em relação ao índice registrado em 2025, quando o Estado alcançou nota 63,83.