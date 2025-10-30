13°C 19°C
Jaguariaíva, PR

Encerram as atividades dos Jogos de Aventura e Natureza no Norte Pioneiro

Evento reuniu milhares de participantes em seis municípios do Norte Pioneiro com mais de 80 modalidades esportivas e atividades recreativas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
30/10/2025 às 15h44
Foto: Divulgação.

NORTE PIONEIRO - Na noite de domingo (26) foram encerradas as atividades dos Jogos de Aventura e Natureza no Norte Pioneiro. O evento reuniu milhares de participantes e espectadores em seis municípios da região: Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos, Tomazina e Japira.

Durante os dias de programação, o público acompanhou mais de 80 modalidades e atividades esportivas, incluindo competições, oficinas e apresentações. Entre as atrações estiveram canoagem, apresentações de acrobacias de BMX (bicicleta) e wheeling (motos), Festival da Família, motocross, handebol de areia, maratona aquática, rally de jipe, passeio ciclístico e basquete 3x3, entre outras modalidades.

O diretor de Inovação da Secretaria do Esporte, Tiago Campos, destacou o sucesso da edição realizada na região. “Um grande sucesso durante o evento. A cada nova edição, os Jogos de Aventura e Natureza se consolidam como um dos maiores projetos esportivos e turísticos do país”, afirmou. Ele acompanhou as atividades realizadas nos municípios do Norte Pioneiro.

Os Jogos de Aventura e Natureza foram criados pelo Governo do Estado do Paraná com o objetivo de integrar a prática esportiva à preservação ambiental e ao turismo sustentável, transformando as paisagens paranaenses em arenas naturais. O projeto também busca estimular o desenvolvimento regional por meio da valorização das vocações turísticas e do incentivo à atividade física em contato com a natureza.

Além das competições, o evento oferece oficinas esportivas gratuitas, atividades recreativas e ações educativas voltadas à inclusão social e à conscientização ambiental. As iniciativas contam com o apoio de prefeituras, federações, associações esportivas e comunidades locais, fortalecendo o vínculo entre esporte, meio ambiente e turismo no Paraná.

Foto: Divulgação.
