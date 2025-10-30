Família faz vaquinha para levar ao Maranhão corpo de “Mata Rindo” morto no Rio de Janeiro

Redação - Folha Extra

BRASIL - A família de Lucas Gabriel, mais conhecido como “Mata Rindo”, divulgou nas redes sociais uma vaquinha para arrecadar recursos para levar o corpo para o Maranhão. Segundo as primeiras informações, ele é um dos 121 mortos durante operação deflagrada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro na última terça-feira (28).

De acordo com as informações divulgadas nas redes sociais, Mata Rindo estaria no Complexo da Penha e acabou sendo morto durante a operação policial. A família divulgou a vaquinha para arrecadar fundos para realizar o translado de Lucas informando que os custos para o transporte do corpo do Rio de Janeiro para o Maranhão, terra natal do indivíduo, são altos.

“Estamos passando por um momento de muita dor com a partida do nosso irmão Lucas da Conceição. Neste momento difícil, a família está lutando para trazer o corpo dele de volta para o estado do MA para que possa ter uma despedida digna”.

A iniciativa causou polêmica nas redes sociais e dividiu opiniões. De um lado, amigos e familiares tem contribuído para levantar o dinheiro, mas de outro, dezenas de internautas tem criticado a iniciativa.

A operação mobilizou cerca de 2,5 mil policiais civis e militares para o cumprimento de mandados nos complexos do Alemão e da Penha, zona Norte do Rio de Janeiro. Os alvos da ação foram criminosos ligados ao Comando Vermelho, incluindo indivíduos de outros estados que estavam na capital carioca.

De acordo com o último balanço divulgado pela Polícia Civil, foram 121 mortos, sendo quatro policiais civis, além de 113 suspeitos presos e 118 armas apreendidas das quais 91 são fuzis. Também foram apreendidos artefatos explosivos e drogas.