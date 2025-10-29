Adolescente é abandonado por “Amigo” após furtar bicicletas e vai parar na delegacia

Redação - Folha Extra

NOVA FÁTIMA - Um adolescente foi apreendido após se envolver no furto de duas bicicletas registrado na tarde desta terça-feira (28) no município de Nova Fátima, no Norte Pioneiro. De acordo com o menor, ele estava acompanhado de um amigo que acabou o abandonando após o crime.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado informando sobre o furto de duas bicicletas registrado próximo a uma escola estadual do município. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

Em posse das informações sobre o furto, a equipe deu início as diligências e, ao passar pela Rua Pirapó, os policiais avistaram um adolescente com as bicicletas furtadas. Ao ser abordado, o menor informou que estava sozinho, pois o amigo que ajudou a furtar havia fugido após cometer o crime.

Frente aos fatos, ele foi apreendido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com as bicicletas apreendidas para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência.