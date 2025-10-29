Prefeitura de Jundiaí do Sul abre concurso público com salários de até R$ 15 mil

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JUNDIAÍ DO SUL - A Prefeitura de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro, anunciou a abertura de um novo concurso público com sete vagas imediatas e formação de cadastro reserva em diferentes cargos e níveis de escolaridade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até às 23h59 do dia 17 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação FAFIPA, responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 100,00, conforme o cargo escolhido.

As oportunidades abrangem desde funções de nível fundamental até cargos de nível superior, com salários iniciais que vão de R$ 1.518,00 a R$ 15.000,00. Entre os cargos disponíveis estão Auxiliar de Serviços Gerais e Agente de Apoio Educacional, ambos exigindo ensino fundamental e médio completos, respectivamente, com remuneração de R$ 1.518,00. Para quem possui ensino médio, também há vagas para Auxiliar Administrativo (R$ 1.700,19), Assistente Administrativo (R$ 3.685,26) e Agente Comunitário de Saúde, que requer residência na área de atuação e oferece salário de R$ 3.036,00.

Entre os cargos de nível técnico e superior, destacam-se as oportunidades para Auxiliar de Dentista (R$ 2.414,85), Contador (R$ 5.411,95), Fiscal de Tributos e Posturas (R$ 4.181,04) e Procurador, que exige graduação em Direito e registro na OAB/PR, com remuneração de R$ 6.829,90. Já para o cargo de Médico Plantonista, a prefeitura oferece o maior salário do concurso: R$ 15.000,00, exigindo formação em Medicina e registro profissional.

Na área da Educação, há vagas para professores com diferentes especializações. O cargo de Professor da Educação Infantil e dos Anos Iniciais requer graduação em Pedagogia e oferece remuneração de R$ 4.867,77. O mesmo valor é pago aos cargos de Professor de Artes, Educação Física, Informática e Inglês, todos com exigência de ensino superior completo na respectiva área.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que está prevista para o dia 14 de dezembro. Além disso, haverá avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, para os cargos de nível superior.

O concurso representa uma nova oportunidade para profissionais que desejam ingressar no serviço público municipal e contribuir com o desenvolvimento de Jundiaí do Sul, uma das cidades em crescimento na região Norte Pioneiro.

Informações sobre prazo de inscrição, local e outras dúvidas podem ser encontradas no edital, publicado oficialmente no site da prefeitura, www.jundiaidosul.pr.gov.br.