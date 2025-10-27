15°C 18°C
Jaguariaíva, PR

Acidente deixa motorista ferido em rodovia do Norte Pioneiro

Situação foi registrada na noite do domingo na PR218 em Jundiaí do Sul

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
27/10/2025 às 16h08
Acidente deixa motorista ferido em rodovia do Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JUNDIAÍ DO SUL - Um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (26) deixou um motorista ferido na rodovia PR218 no trecho que passa pelo município de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a situação envolveu um automóvel Fiat Pálio com placas de Siqueira Campos que seguia no sentido Jundiaí do Sul ao entroncamento com a BR-153 quando, na altura do km 64, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco.

Com o impacto, o jovem de 29 anos teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital municipal de Jundiaí para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

