Norte Pioneiro está na rota dos esportes e da cultura paranaense

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A região do Norte Pioneiro está na rota dos esportes, adrenalina e cultura paranaense. Entre os dias 18 e 26 de outubro, a população participou de uma série de atividades promovidas pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e da Paraná Esporte, com apoio das prefeituras municipais, federações, associações esportivas e da comunidade local. O evento teve como objetivo incentivar práticas esportivas formais e não formais, valorizando o lazer, o bem-estar e a integração entre os moradores, além de contribuir para o desenvolvimento econômico da região. Ao longo da programação, diferentes modalidades foram promovidas, reforçando a importância do esporte como ferramenta de inclusão social e promoção da saúde.

O Norte Pioneiro recebeu competições que mobilizaram atletas de todas as idades e intensificaram a presença de moradores e visitantes nos centros urbanos. A iniciativa também buscou destacar o potencial turístico da região, mostrando espaços públicos, praças e áreas de convivência como cenários ideais para atividades esportivas. A movimentação de pessoas durante os dias de eventos refletiu a integração entre esportes e turismo, estimulando comércio, gastronomia e serviços locais.

Enquanto isso, Jacarezinho se prepara para sediar o Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan 2025), que acontecerá entre os dias 5 e 8 de novembro, com ampla programação cultural voltada à música. O festival reafirma o compromisso de reconhecer e ativar a cadeia musical da cidade, reunindo artistas de seis estados brasileiros e dando espaço para projetos locais, músicos formados na cena jacarezinhense e iniciativas educacionais que integram a programação oficial. Entre os selecionados via edital, destacam-se artistas que produzem a partir da própria vivência territorial, fortalecendo a identidade cultural local.

O Coletivo Toneladas de Maracatu, formado por educadores que desenvolvem ações culturais na comunidade da Pedreira, será um dos destaques do festival, apresentando repertório autoral inspirado na vivência local e na circulação de saberes afro-brasileiros e periféricos no Norte do Paraná. Nesta edição, o Fejacan também estreia o rap em sua programação oficial, com a participação de MC Kueyo, conhecido como Cleiton Ferraz, natural de Jacarezinho.

A abertura da programação, no dia 7 de novembro, será realizada no Cine Teatro Iguaçu pelo Projeto Musicou, iniciativa da cidade financiada pelo Grupo Maringá, com gestão da Sustenidos OSC e apoio da UENP. O projeto atua na formação musical de crianças e jovens, levando ao palco obras produzidas por alunos dentro da própria comunidade. A programação educativa do festival terá início antes mesmo do palco principal. No dia 6, o Musicou+, formado por estudantes da EMEF Ismênia de Lima Peixoto, apresentará seu trabalho para alunos da EMEF Arlindo Bessa, promovendo aproximação entre escolas públicas e o circuito formativo do festival.

No dia 5, às 14h, alunos da rede municipal e estadual poderão participar de atividades do Fejacan na Praça Rui Barbosa, consolidando o caráter pedagógico do encontro. Com essas ações, o festival passa a funcionar como elo entre artistas, escolas, projetos e comunidades, aproximando Jacarezinho do cenário nacional da música. Ao colocar a produção local no centro da programação, o Fejacan reforça o vínculo entre identidade cultural e presença artística, promovendo o intercâmbio entre saberes e experiências musicais regionais e nacionais.

Tanto as atividades esportivas quanto o festival musical evidenciam o potencial do Norte Pioneiro como espaço de expressão cultural e incentivo à prática de esportes. A região se consolida como polo de entretenimento e desenvolvimento, promovendo lazer, educação e inclusão social por meio de eventos que unem comunidades, valorizam talentos locais e atraem visitantes de diferentes municípios. A movimentação das últimas semanas, somada à expectativa para o Fejacan, reforça a importância de ações integradas que promovam cultura, esporte e turismo, fortalecendo o protagonismo local e regional.