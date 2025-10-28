Homem mata e coloca fogo no próprio cachorro no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Um homem foi preso nesta segunda-feira (27) acusado de matar e colocar fogo em seu próprio cachorro. O crime aconteceu no município de Cambará, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um homem estava praticando maus-tratos contra um cachorro. Com isso, o delegado Amir Salmen e sua equipe foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, os agentes perceberam que havia marcas de sangue no chão que alguém havia tentado limpar. Indagado sobre a situação, o homem responsável pela residência confessou que havia matado o cachorro e ateado fogo em seu corpo, mostrando onde os restos do animal estavam.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil onde prestou depoimento. Ele deve responder pelo crime de maus-tratos contra animais com resultado de morte.

O caso segue sendo investigado.