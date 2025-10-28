14°C 25°C
Jaguariaíva, PR

Homem mata e coloca fogo no próprio cachorro no Norte Pioneiro

Caso aconteceu no município de Cambará e denúncia anônima levou a polícia até a casa do suspeito

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/10/2025 às 16h53
Homem mata e coloca fogo no próprio cachorro no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Um homem foi preso nesta segunda-feira (27) acusado de matar e colocar fogo em seu próprio cachorro. O crime aconteceu no município de Cambará, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um homem estava praticando maus-tratos contra um cachorro. Com isso, o delegado Amir Salmen e sua equipe foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, os agentes perceberam que havia marcas de sangue no chão que alguém havia tentado limpar. Indagado sobre a situação, o homem responsável pela residência confessou que havia matado o cachorro e ateado fogo em seu corpo, mostrando onde os restos do animal estavam.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil onde prestou depoimento. Ele deve responder pelo crime de maus-tratos contra animais com resultado de morte.

O caso segue sendo investigado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 13 horas

Menino de 13 anos com mais de 20 passagens na delegacia é morto com tiros na cabeça

Adolescente chegou a viralizar nas redes sociais em um vídeo que aparece dando uma voadora em uma mulher durante o roubo de um celular

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 15 horas

Acidente de moto mata jovem em Siqueira Campos

Vítima sofreu uma queda na rodovia PR272 próximo a pista da ProTork

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 17 horas

Suspeito furta motocicleta, fica sem gasolina e acaba preso

Situação foi registrada no município de Assaí após o indivíduo fingir que iria comprar a moto

 Aparelhos foram recuperados pela Polícia Civil. Foto: PCPR
INVESTIGAÇÃO Há 1 dia

Professoras de duas cidades da região são investigadas por furto de tablets e notebooks em escolas estaduais

As docentes trabalhavam em colégios estaduais de Arapoti e Jaguariaíva; Polícia Civil encontrou os aparelhos na casa das suspeitas

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Usuário de drogas descarrega revólver contra o carro do próprio irmão

Situação foi registrada no município de São Jerônimo da Serra e vítima disse que o irmão também ameaça sua família

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados