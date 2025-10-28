Norte Pioneiro entra em alerta para tempestades e ventos fortes

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira (28) um alerta de tempestades para todo o Paraná, o que inclui a região do Norte Pioneiro. O aviso é para chuvas e ventos fortes que podem chegar até 60 km/h.

De acordo com o Inmet, o Paraná está com dois alertas de tempestade, sendo um de alto risco e outro de risco potencial. Na região do Norte Pioneiro, o aviso é para chuvas de até 30 mm/h ou 50 mm por dia, além do risco de ventos intensos que podem chegar a casa dos 60 km/h.

As situações podem causar riscos de descargas elétricas, queda de árvores, alagamentos e corte no fornecimento de energia elétrica. Nestes casos, a Defesa Civil orienta a população para que não se abrigue embaixo de árvores, estruturas metálicas ou próximos a postes ou torres de transmissão, devido ao risco de acidentes. Também é orientado que a população evite utilizar equipamentos eletrônicos durante as tempestades e estacionar veículos em locais de risco.

Em caso de emergência, as pessoas devem entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199 ou com o Corpo de Bombeiros através do número 193.

O alerta é válido até esta quarta-feira (29).