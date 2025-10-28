14°C 25°C
Jaguariaíva, PR

Norte Pioneiro entra em alerta para tempestades e ventos fortes

De acordo com o Inmet, alerta é válido para terça e quarta-feira com grande volume de chuvas e ventos de até 60 km/h

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/10/2025 às 16h27
Norte Pioneiro entra em alerta para tempestades e ventos fortes
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra 

NORTE PIONEIRO - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira (28) um alerta de tempestades para todo o Paraná, o que inclui a região do Norte Pioneiro. O aviso é para chuvas e ventos fortes que podem chegar até 60 km/h.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com o Inmet, o Paraná está com dois alertas de tempestade, sendo um de alto risco e outro de risco potencial. Na região do Norte Pioneiro, o aviso é para chuvas de até 30 mm/h ou 50 mm por dia, além do risco de ventos intensos que podem chegar a casa dos 60 km/h.

As situações podem causar riscos de descargas elétricas, queda de árvores, alagamentos e corte no fornecimento de energia elétrica. Nestes casos, a Defesa Civil orienta a população para que não se abrigue embaixo de árvores, estruturas metálicas ou próximos a postes ou torres de transmissão, devido ao risco de acidentes. Também é orientado que a população evite utilizar equipamentos eletrônicos durante as tempestades e estacionar veículos em locais de risco.

Em caso de emergência, as pessoas devem entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199 ou com o Corpo de Bombeiros através do número 193.

O alerta é válido até esta quarta-feira (29).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 12 horas

Norte Pioneiro está na rota dos esportes e da cultura paranaense

Jogos de Aventura e Natureza e Festival de Canção movimentam o turismo nos municípios da região

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 12 horas

Mutirão de empregos em Jaguariaíva encaminhou mais de 200 pessoas ao mercado de trabalho

Evento contou com apoio de várias empresas e a adesão de dezenas de trabalhadores em busca de uma oprotunidade

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 12 horas

Arapoti conquista 1º Lugar na fase estadual do Programa Agrinho

Reconhecimento estadual reforça o comprometimento do município com a qualidade da educação e com o estímulo à aprendizagem por meio de projetos criativos e inovadores

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 14 horas

Prefeitura conclui instalação da iluminação no trevo do Contorno Sul em Wenceslau Braz

Obra tem como objetivo garantir mais segurança e visibilidade para motoristas e pedestres que circulam diariamente pelo local, especialmente durante o período noturno

 Foto: Folha Extra
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Previsão do tempo para região é de clima instável nesta semana

Previsão indica períodos de chuvas, temperaturas amenas e aumento da umidade relativa do ar, características típicas de uma frente fria que influencia a região

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados