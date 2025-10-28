14°C 25°C
Jaguariaíva, PR

Menino de 13 anos com mais de 20 passagens na delegacia é morto com tiros na cabeça

Adolescente chegou a viralizar nas redes sociais em um vídeo que aparece dando uma voadora em uma mulher durante o roubo de um celular

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/10/2025 às 16h07
Menino de 13 anos com mais de 20 passagens na delegacia é morto com tiros na cabeça
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

BRASIL - Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (27) em Marabá, na região sudeste do Pará. O crime ocorreu na Avenida Maria Adelina, esquina com a Travessa Planalto, no bairro Liberdade, por volta das 03h20, segundo informações do 34° Batalhão de Polícia Militar (BPM).

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Elias Brito de Oliveira, estava em via pública quando dois homens em uma motocicleta, possivelmente uma Honda 160 preta, se aproximaram e dispararam várias vezes contra ele. Dois menores que acompanhavam Elias conseguiram fugir sem ferimentos.

Elias tinha histórico de atos infracionais, com mais de 20 registros em delegacias por furtos, roubos e posse de drogas. Em fevereiro de 2025, ele sobreviveu a uma tentativa de homicídio, e há cerca de seis meses um vídeo mostrando o adolescente agredindo uma mulher para roubar um celular circulou nas redes sociais de Marabá. A mãe do rapaz havia registrado uma ocorrência de ameaça de morte no Ministério Público devido ao histórico de agressões e ameaças recebidas.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do ataque. Equipes policiais estiveram no local para coletar provas e ouvir testemunhas. A perícia técnica foi acionada para analisar a cena e recolher elementos que possam auxiliar nas investigações.

O assassinato do adolescente mobilizou autoridades locais, que reforçaram o patrulhamento na região e orientaram a população sobre medidas de segurança. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e a polícia mantém sigilo sobre detalhes do andamento da investigação.

A morte de Elias Brito de Oliveira é mais um episódio de violência envolvendo adolescentes em Marabá, e as autoridades seguem monitorando o caso para esclarecer as circunstâncias e responsabilizar os envolvidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 12 horas

Homem mata e coloca fogo no próprio cachorro no Norte Pioneiro

Caso aconteceu no município de Cambará e denúncia anônima levou a polícia até a casa do suspeito

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 15 horas

Acidente de moto mata jovem em Siqueira Campos

Vítima sofreu uma queda na rodovia PR272 próximo a pista da ProTork

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 17 horas

Suspeito furta motocicleta, fica sem gasolina e acaba preso

Situação foi registrada no município de Assaí após o indivíduo fingir que iria comprar a moto

 Aparelhos foram recuperados pela Polícia Civil. Foto: PCPR
INVESTIGAÇÃO Há 1 dia

Professoras de duas cidades da região são investigadas por furto de tablets e notebooks em escolas estaduais

As docentes trabalhavam em colégios estaduais de Arapoti e Jaguariaíva; Polícia Civil encontrou os aparelhos na casa das suspeitas

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Usuário de drogas descarrega revólver contra o carro do próprio irmão

Situação foi registrada no município de São Jerônimo da Serra e vítima disse que o irmão também ameaça sua família

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados