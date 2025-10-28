Menino de 13 anos com mais de 20 passagens na delegacia é morto com tiros na cabeça

Redação - Folha Extra

BRASIL - Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (27) em Marabá, na região sudeste do Pará. O crime ocorreu na Avenida Maria Adelina, esquina com a Travessa Planalto, no bairro Liberdade, por volta das 03h20, segundo informações do 34° Batalhão de Polícia Militar (BPM).

De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Elias Brito de Oliveira, estava em via pública quando dois homens em uma motocicleta, possivelmente uma Honda 160 preta, se aproximaram e dispararam várias vezes contra ele. Dois menores que acompanhavam Elias conseguiram fugir sem ferimentos.

Elias tinha histórico de atos infracionais, com mais de 20 registros em delegacias por furtos, roubos e posse de drogas. Em fevereiro de 2025, ele sobreviveu a uma tentativa de homicídio, e há cerca de seis meses um vídeo mostrando o adolescente agredindo uma mulher para roubar um celular circulou nas redes sociais de Marabá. A mãe do rapaz havia registrado uma ocorrência de ameaça de morte no Ministério Público devido ao histórico de agressões e ameaças recebidas.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do ataque. Equipes policiais estiveram no local para coletar provas e ouvir testemunhas. A perícia técnica foi acionada para analisar a cena e recolher elementos que possam auxiliar nas investigações.

O assassinato do adolescente mobilizou autoridades locais, que reforçaram o patrulhamento na região e orientaram a população sobre medidas de segurança. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e a polícia mantém sigilo sobre detalhes do andamento da investigação.

A morte de Elias Brito de Oliveira é mais um episódio de violência envolvendo adolescentes em Marabá, e as autoridades seguem monitorando o caso para esclarecer as circunstâncias e responsabilizar os envolvidos.