Jaguariaíva, PR

Suspeito furta motocicleta, fica sem gasolina e acaba preso

Situação foi registrada no município de Assaí após o indivíduo fingir que iria comprar a moto

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/10/2025 às 12h33
ASSAÍ - Um homem foi preso na noite do domingo (16) após furtar uma moto e o veículo ficar sem gasolina. A ocorrência foi registrada no município de Assaí, na região do Norte Pioneiro. O suspeito foi detido em um posto de combustíveis após a moto ficar sem gasolina.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento ao furto de uma moto registrado na Rua José Bento Duarte. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima esta passou a relatar que um homem veio até sua casa dizendo que estaria interessado em comprar a moto, mas de repente, subiu em cima da moto e saiu em fuga. A vítima ainda relatou que a motocicleta estava com pouca gasolina e o suspeito não conseguiria ir muito longe.

Diante da situação, os policiais repassaram a situação a outras equipes que deram início as diligências. Com isso, o suspeito foi encontrado com a moto em um posto de combustíveis, onde foi preso e o veículo recuperado.

Frente aos fatos, o suspeito e a moto foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

