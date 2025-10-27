15°C 18°C
Jaguariaíva, PR

Professoras de duas cidades da região são investigadas por furto de tablets e notebooks em escolas estaduais

As docentes trabalhavam em colégios estaduais de Arapoti e Jaguariaíva; Polícia Civil encontrou os aparelhos na casa das suspeitas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
27/10/2025 às 18h20
Professoras de duas cidades da região são investigadas por furto de tablets e notebooks em escolas estaduais
Aparelhos foram recuperados pela Polícia Civil. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Duas professoras de Arapoti e Jaguariaíva, nos Campos Gerais, estão sendo investigadas por furtar tablets e notebooks que pertencem a escolas estaduais. Os dispositivos já foram recuperados pela Polícia Civil nas residências das suspeitas.

Segundo a PCPR, a investigação começou em Arapoti, após o desaparecimento dos aparelhos, que seriam usados em unidades de ensino públicas. Inicialmente, acreditava-se que se tratava de um caso isolado.

Durante as apurações, os policiais descobriram que um incidente semelhante havia ocorrido em Jaguariaíva. Com isso, foi identificada uma segunda professora envolvida, e um mandado de busca e apreensão foi cumprido, autorizado pelo Poder Judiciário.

Na residência da investigada, a polícia encontrou os quatro dispositivos desaparecidos.

O delegado John Élber dos Santos explicou que o caso configura peculato, crime que ocorre quando um servidor público se apropria de bens sob sua responsabilidade. A pena para esse tipo penal varia de 2 a 12 anos de reclusão.

“As investigações permitiram a recuperação dos dispositivos eletrônicos, que serão devolvidos às escolas”, disse o delegado.

O caso continua sendo investigado pela PCPR.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 12 horas

Usuário de drogas descarrega revólver contra o carro do próprio irmão

Situação foi registrada no município de São Jerônimo da Serra e vítima disse que o irmão também ameaça sua família

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 13 horas

Acidente deixa motorista ferido em rodovia do Norte Pioneiro

Situação foi registrada na noite do domingo na PR218 em Jundiaí do Sul

 Foto: Arquivo - Folha Extra
NORTE PIONEIRO Há 13 horas

Venda de carro termina com homem espancado em Wenceslau Braz

Linchamento aconteceu as margens da rodovia PR092 e suspeitos foram presos, vítima foi parar no hospital

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 14 horas

Força tarefa já capturou mais de três mil escorpiões no Norte Pioneiro

Trabalho de prevenção vem sendo realizado após região registrar três mortes de crianças nos últimos meses, além de infestação dos animais em alguns municípios

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 14 horas

Jacaré de grande porte é encontrado próximo a residências em município da região

Situação aconteceu na zona rural do município de Andirá e Defesa Civil foi acionada para recolher o animal

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados