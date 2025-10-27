Professoras de duas cidades da região são investigadas por furto de tablets e notebooks em escolas estaduais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Duas professoras de Arapoti e Jaguariaíva, nos Campos Gerais, estão sendo investigadas por furtar tablets e notebooks que pertencem a escolas estaduais. Os dispositivos já foram recuperados pela Polícia Civil nas residências das suspeitas.

Segundo a PCPR, a investigação começou em Arapoti, após o desaparecimento dos aparelhos, que seriam usados em unidades de ensino públicas. Inicialmente, acreditava-se que se tratava de um caso isolado.

Durante as apurações, os policiais descobriram que um incidente semelhante havia ocorrido em Jaguariaíva. Com isso, foi identificada uma segunda professora envolvida, e um mandado de busca e apreensão foi cumprido, autorizado pelo Poder Judiciário.

Na residência da investigada, a polícia encontrou os quatro dispositivos desaparecidos.

O delegado John Élber dos Santos explicou que o caso configura peculato, crime que ocorre quando um servidor público se apropria de bens sob sua responsabilidade. A pena para esse tipo penal varia de 2 a 12 anos de reclusão.

“As investigações permitiram a recuperação dos dispositivos eletrônicos, que serão devolvidos às escolas”, disse o delegado.

O caso continua sendo investigado pela PCPR.