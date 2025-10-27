15°C 18°C
Jaguariaíva, PR

Previsão do tempo para região é de clima instável nesta semana

Previsão indica períodos de chuvas, temperaturas amenas e aumento da umidade relativa do ar, características típicas de uma frente fria que influencia a região

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
27/10/2025 às 16h41
Foto: Folha Extra

Redação - Folha Extra

PREVISÃO DO TEMPO - A semana começou com temperaturas amenas e pancadas de chuvas na região do Norte Pioneiro e Campos gerais. De acordo com a previsão do tempo, o período que segue até a sexta-feira (31) será marcado por instabilidade climática, com variação nas condições meteorológicas ao longo dos dias. A previsão indica períodos de chuvas, temperaturas amenas e aumento da umidade relativa do ar, características típicas de uma frente fria que influencia a região.

Na segunda-feira (27), espera-se tempo nublado, com possibilidade de chuvas isoladas e temperaturas amenas. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, contribuindo para sensação de abafamento. Na terça-feira (28), a instabilidade aumenta, com expectativa de pancadas de chuva mais intensas, acompanhadas de trovoadas e ventos moderados. As temperaturas poderão variar entre 20°C e 25°C, com máxima prevista de 27°C em algumas áreas.

A quarta-feira (29) deverá manter o padrão de tempo instável, com possibilidade de chuvas esparsas durante o dia e períodos de maior nebulosidade. As mínimas ficam em torno de 18°C, e as máximas podem atingir 26°C. Na quinta-feira (30), a tendência é de diminuição das chuvas, com céu parcialmente nublado e temperaturas mais amenas, variando entre 17°C e 24°C.

Na sexta-feira (31), o tempo deve se estabilizar, com predomínio de sol entre nuvens e temperaturas agradáveis, com mínimas em torno de 16°C e máximas podendo chegar a 25°C. A umidade relativa do ar tende a reduzir, proporcionando condições mais confortáveis para atividades ao ar livre.

Para os municípios dos Campos Gerais, como Arapoti, Jaguariaíva e Sengés, a previsão segue tendência semelhante, com início de semana marcado por tempo nublado e possibilidade de chuvas isoladas, especialmente na terça-feira. A partir de quinta-feira, espera-se uma melhora nas condições climáticas, com redução das chuvas e aumento da incidência de sol. As temperaturas devem variar entre 16°C e 27°C ao longo da semana.

É importante que a população esteja atenta às atualizações meteorológicas, especialmente em relação a eventuais alertas de chuvas intensas e ventos fortes, que podem ocorrer durante os dias de maior instabilidade. Recomenda-se também o acompanhamento das orientações da Defesa Civil e dos órgãos competentes para garantir a segurança de todos.

